Bergara tras condena por espionaje a exgerente de Vertical Skies: "No se llega a saber quién es el que puso la plata"

Luego de que el exgerente de la empresa de seguridad Vertical Skies, Marcelo Acuña, fuese condenado por el espionaje a los senadores frenteamplistas Mario Bergara y Charles Carrera, el precandidato del Frente Amplio señaló que la resolución se puede ver con el "vaso medio lleno" o "medio vacío".

Bergara sostuvo en rueda de prensa que el "vaso medio lleno" se trata de la condena a Acuña. "Es la condena al hombre que participó en la búsqueda de información de Charles Carrera y mía, con el objetivo de amedrentarnos, de atarnos para que levantáramos la denuncia del monopolio del puerto vinculada al acuerdo del gobierno con Katoen Natie. La condena es algo positivo, las instituciones judiciales están actuando, están a la altura, todos saben que hay veces que se está más conforme o menos pero la institucionalidad funciona", aseguró Bergara.

Por otro lado, la parte del "vaso medio vacío", según Bergara, es que la investigación no logro determinar quién pidió efectivamente esa información que surge de los chats del excustodio presidencial, Alejandro Astesiano."No se logra en este proceso (saber) quién es el mandante original, quién es el que termina pidiendo, pagando, procurando amedrentarnos para que levantemos la denuncia. No se llega a saber en esta denuncia quién es el que puso la plata, el que procuraba que los senadores del Frente Amplio no cumpliera con las funciones", aseveró.

Consultado sobre si tenía sospecha de quién podría haber podido la información, Bergara dijo que no le correspondía "especular". "Ojalá que en la continuidad de las investigaciones, que sé que hay miles de folios para analizar se arroje luz en ese sentido", agregó.

También dijo que tampoco se pudo saber si esa información fue efectivamente entregada. "Eso no está registrado, sabemos del pedido, el objetivo del pedido de información pero no surge de los chats si se terminaron entregando", sostuvo.

Carrera: "No me olvido de los dirigentes del Partido Nacional que banalizaron nuestra denuncia"

Además de Bergara, también Carrera se expresó pero por redes sociales y fue crítico con el oficialismo por su postura. "Con esta condena se confirma —judicialmente— que fuimos víctimas de espionaje, tareas de inteligencia y seguimiento ilegal", sostuvo en su cuenta de X.

"No es una situación feliz, ya que este no es el Uruguay en el que queremos vivir; un país que desarrolla estas prácticas comienza a transitar un camino sin retorno hacia la degradación institucional. Lamentamos que no se haya confirmado la identidad de quién contrató y puso los recursos para el armado de las carpetas personales, la campaña de enchastre y el seguimiento personal que sufrimos. Al menos, no nos quedamos con una situación de impunidad absoluta, lo cual hubiera sido mucho peor", agregó.

"A diferencia de lo que afirman muchos dirigentes oficialistas, podemos afirmar que nuestra Justicia funciona y aplica las garantías procesales con total independencia y seriedad. Espionaje probado, persecución de opositores y destrucción sistemática de la reputación de las personas a partir de calumnias, empiezan a naturalizarse en nuestro país. Con esta condena, no me olvido de los dirigentes del Partido Nacional —desde el presidente Lacalle hacia abajo—, que minimizaron y banalizaron nuestra denuncia", disparó.

|| La Justicia comprobó el espionaje



Hoy, la Justicia condenó al Sr. Marcelo Acuña por las actividades de espionaje que nos realizó al senador Mario Bergara y a mí.

Con esta condena se confirma —judicialmente— que fuimos víctimas de espionaje, tareas de inteligencia y… pic.twitter.com/X8XSIvITNH — Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) March 14, 2024

"No me olvido de la falta de solidaridad y respaldo por parte de dirigentes oficialistas y autoridades del Poder Ejecutivo, la única excepción fue la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, a quien reconozco su gesto. No me olvido de nada de eso, pero no pierdo las esperanzas de que algún día podamos reconstruir los vínculos democráticos, que son la única vía para trabajar entre todos por un Uruguay mejor", agregó.