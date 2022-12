CEO de Vertical Skies dice que fichas a Carrera y Bergara fueron una tarea independiente de un funcionario

Mario Panizza, CEO de la empresa Vertical Skies, afirmó que las fichas a los senadores Charles Carrera y Mario Bergara fue una tarea independiente de un gerente que fue desvinculado de la empresa.

"Nunca se me ocurria meterme en la vida de nadie. No existió ni existirá ni tenemos registro que desde Vertical Skies se haya dado ninguna orden o recibido ninguna solicitud. Y en el caso de recibirla, no la tomaría", dijo a Telenoche (canal 4) el exmilitar y ejecutivo de la empresa.

En referencia a Carrera y Bergara, dijo: "Como persona en esa situación me sentiría muy mal. Empatizo con esos senadores. Mi reacción fue: necesito hablar con ellos. Fueron momentos muy difíciles, sigo estando a disposición. Si tengo que pedirles disculpa por lo vivido".

"Él (por Marcelo Acuña, gerente de la empresa en Uruguay) me dice que fue un pedido que le hicieron y lo hizo de forma totalmente independiente a la empresa. No hay ningún tipo de relación de Vertical Skies con este hecho”, afirmó Panizza.

Panizza dijo además que a Alejandro Astesiano lo conoce personalmente. Y explicó: "Chateamos algunas veces, intercambiamos mensajes puramente técnicos. Una vez que vine a Montevideo tuvimos una reunión de 15 minutos donde le presentamos documentos que también presentamos en otro lado".

Señaló que buscará aportar toda la información que pueda, y se puso a disposición de la Justicia.