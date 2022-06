A Tévez le tiraron un caño en Fuerte Apache y no le gustó nada; mirá el video

El exjugador de Boca Juniors, Carlos Tévez, se enojó porque un rival le tiró un caño en un partido de fútbol callejero en Fuerte Apache, su barrio natal, en el que tiene la costumbre de seguir jugando de forma informal.

En una jugada, un rival intentó pasarle la pelota entre las piernas, a lo que Carlitos reaccionó yéndolo a buscar como para decirle que no le había gustado el lujo.

“Uhhh. Le tiró alto caño, ¿no? El otro. Ja, le dio una re patada. Yo lo filmé encima el caño”, dijo un espectador que filmaba lo que pasaba en la rústica cancha.

Luego, la pelota volvió a quedarle al mismo rival, quien nuevamente intentó pasarlo con una maniobra, lo que molestó a Tévez, quien en esta vez se le fue encima con más vehemencia, lo que hizo que su adversario cayera al piso, pero sin violencia.

El asunto no pasó a mayores.

Luego del partido, se supo que quien había intentado humillar a Tévez fue Mauro Fleita, quien hizo inferiores en Vélez, según informó Infobae.

Tévez y Fleita

Ambos se sacaron una foto, juntos y sonrientes, y Fleita comentó: “Para qué tiré ese caño, qué calentón Carlos”.

Tévez, de 38 años e ídolo de Boca Juniros, dejó de jugar de forma profesional a mediados de 2021.

“La gente me pide que vuelva a jugar al fútbol, pero no. Ahora me estoy levantando a las 9, imaginate volver a entrenar, correr... Ya estoy yo. No quiero saber absolutamente nada. Me levantaba a las 6 para ir a entrenar, llegaba primero y era el último en irme. No tengo la fuerza esa para hacer eso, correr y ponerme bien. Fueron 20 años de profesional, empecé desde muy chico”, aclaró en una entrevista en redes sociales.

Tévez contó que juega los martes y viernes en la cancha de Fuerte Apache, “en el barrio con los pibes”. “Corro un rato ahí y no hago nada más. Ni gimnasio ni nada”, agregó el exatacante que además de Boca jugó en clubes como Corinthians, Manchester United, Manchester City y Juventus, y que fue mundialista con Argentina en 2006 y 2010.