A Van Gaal no le gustan Messi ni Neymar como jugadores de equipo

En entrevista que brindó a El País de Madrid, el técnico holandés Louis Van Gaal reveló que si bien admira a Lionel Messi como jugador individual, no lo elegiría para su equipo ya que no juega en conjunto, algo que el ex técnico del Barcelona no puede perdonar. "Neymar y Messi me gustan como futbolistas individuales, no como jugadores de equipo", subrayó el técnico.

En una charla en la que abordó diferentes temas, el entrenador cuestionó que el considerado mejor jugador del mundo hace tiempo no pueden coronar sus actuación con un título internacional.

"Me gusta Messi como jugador individual. Es el mejor jugador individual del mundo porque sus estadísticas son asombrosas. ¡Me gusta! Pero, ¿por qué no gana la Champions desde hace cinco años?", reflexionó.

A su vez, habló de la calidad del plantel del Barcelona y sostuvo que el problema es el de no jugar como un equipo en lugar de un conjunto de individualidades "Tienen una plantilla de 30 jugadores y creo que Messi debe adaptarse al equipo y no al revés. Guardiola lo hizo jugar para beneficio del equipo pero los últimos entrenadores se han adaptado demasiado a Messi en lugar de proteger el espíritu de equipo. Eso es lo más importante", afirmó.

También tuvo tiempo para referirse al brasileño Neymar, quien se rumorea podría volver al Barcelona. Sobre esto Van Gaal manifestó: "Recuerdo que Neymar en el Barça jugó al servicio de Messi. No estoy en contra de Neymar. Es fabuloso pero en el PSG no juega para el equipo. Y creo que todo jugador debe jugar para el equipo. Incluso Messi".

Consultado por los constantes fracasos fuera de Francia del PSG dio su parecer "No tienen el espíritu de equipo adecuado. Es evidente. Lo vi en el Parque de los Príncipes el día que le ganaron 3-0 al Bayern en la Champions, en 2017. Lo vi en el campo: los compañeros no eran felices con el estilo de juego de Neymar. Y siguen sin ser felices".

Ante la pregunta de un jugador de equipo, hablo de James Milner, quien se coronó campeón de la Champions League el primer día de este mes, al vencer 2 a 0 al Tottenham.

"Uno de los mejores es James Milner. En la final de la Champions jugó como defensa y como centrocampista. Es fantástico que pueda ofrecer eso a los 33 años", dijo.

También tuvo tiempo para elogiar al técnico del equipo campeón de Europa, Jurgen Klopp, de Liverpool, y destacar la evolución que ha tenido. "Comprendió que presionar no es siempre lo correcto. Depende de las condiciones. Su Dortmund era más ofensivo que su Liverpool, en donde aprendió que a veces tienes que replegarte un poquito, juntar tus líneas y contragolpear", afirmó.