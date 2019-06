Otra amarilla deja a Josema Giménez fuera de cuartos de final

Este lunes a partir de la hora 20, en Maracaná, Uruguay no juega un simple partido ante Chile. Es un encuentro que tiene antecedentes que lo hacen especial y de lo que suceda en el campo estará marcado el camino que recorrerá Uruguay a partir de cuartos de final.

En los últimos años, cada choque entre Uruguay-Chile genera un clima particular. Todo condimentado con una tribuna que juega su partido. Por lo que los celestes saben que no podrán entrar en provocaciones que generen problemas a futuro.

El defensa José María Giménez saldrá al partido de esta noche con una amarilla. Josema fue amonestado en el partido de la primera fecha del grupo ante Ecuador. El otro jugador amonestado del plantel celeste es Nicolás Lodeiro.

En caso de que reciban una amarilla se perderán cuartos de final.

Las horas de descanso

Otro aspecto que se pone en juego esta noche ante los chilenos es el descanso.

Uruguay llega a enfrentar a Chile tras un partido en el que realizó un gran despliegue físico contra Japón y se jugó a un ritmo poco habitual en el fútbol sudamericano.

Ganarle a Chile no solo implica quedar primero en la serie sino que además el equipo gana un día más de descanso y jugará recién en cinco días.

No es un tema menor teniendo en cuenta que Luis Suárez llegó a la Copa América tras ser sometido a un intervención quirúrgica en la rodilla.

El cruce

Y finalmente está en juego el rival en el cruce de cuartos de final.

Ganar significa quedar como líder del grupo y enfrentar a Perú en la próxima ronda del torneo, el sábado.

En caso de empatar o perder el equipo de Tabárez terminará segundo en la serie y deberá medirse contra Colombia el viernes a la hora 20.

“Sería importante terminar primeros en la fase. Nosotros tenemos un concepto que no sabemos especular con lo que venga, no lo entendemos. A veces se me ha criticado por eso. Nosotros a cada partido le damos importancia. Tenemos claro qué es lo que pasa si ganamos, si empatamos o si perdemos pero la opción que siempre utilizamos es porque todo lo que hemos formado, todo lo que hemos hablado es basado en la idea de ganar el próximo partido. Tampoco vamos a elegir lugar ni nada por el estilo”, expresó el técnico Tabárez, de cara a los cuartos de final, en conferencia de prensa que se realizó en domingo en Río de Janeiro.