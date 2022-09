Abel Ferreira, DT de Palmeiras, cargó contra Ostojich: “Hoy el árbitro tuvo un mal día”

El técnico de Palmeiras, Abel Ferreira, criticó al juez uruguayo Esteban Ostojich por su actuación en el partido ante Athletico Paranaense, en el que su equipo, bicampeón de la Copa Libertadores de América, quedó eliminado de la actual edición del certamen.

El entrenador portugués consideró que gran parte de la derrota fue por causa del árbitro.

"No fue igual para los dos lados, hubo criterios diferentes, no sé por qué, de un arbitraje que no entiendo", señaló en conferencia de prensa.

AFP

Abel Ferreira

Hubo una jugada al promediar el primer tiempo que molestó al técnico, cuando en el lanzamiento de un tiro de esquina, Alex Santana, de Paranaense, golpeó con un codazo a Rony, de Palmeiras, y recibió la tarjeta amarilla, cuando el cuerpo técnico y varios jugadores pidieron la roja.

¡SE SALVÓ DE LA ROJA! Alex Santana y un infantil codazo sobre Rony, que Ostojich decidió sancionar con amarilla en la CONMEBOL #Libertadores. ¿Era para expulsarlo? pic.twitter.com/fnX1tqoHvK — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 7, 2022

“Si el VAR vio lo que yo vi, es la primera vez en la historia que veo una tarjeta amarilla por una agresión. Pero no me detendré en eso. Nunca he visto amarillo por agresión”, dijo Ferreira

El DT consideró “justa” la expulsión que sufrió su equipo en el minuto 44, cuando el central local Murilo entró a destiempo a Vitor Roque y le dejó la planta del pie en el muslo.

El árbitro inicialmente señaló falta y tarjeta amarilla, pero avisado por el VAR, fue a revisar la jugada y expulsó al defensa de Palmeiras. Para muchos, la falta no necesitaba ser chequeada por el VAR para que fuera roja.

¡MENOS MAL QUE LO SALVÓ EL VAR AL ÁRBITRO! Murilo y un planchazo TERRIBLE que le valió la roja tras la revisión de la jugada. El bicampeón de la CONMEBOL #Libertadores jugará todo el ST con un jugador menos. pic.twitter.com/FIxr6teGCK — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 7, 2022

“Nuestro equipo con 10 hizo de todo, incluso el 2-0. Por lo que controlamos, enhorabuena a mis jugadores. Esto es jugar con nuestro trabajo y no podemos jugar cuando tenemos acceso a las imágenes de VAR. Esto me cuesta, porque... No diré lo que estoy pensando”, dijo en conferencia de prensa, en referencia a la actuación arbitral.

“Me gustaría que el árbitro entrara (al vestuario) a hablar con mis jugadores, solo eso”, agregó.

Ferreira dijo que sentía “rebeldía” tras el partido y la eliminación.

“Lo que puedo decir es que mis jugadores necesitan estar en paz. Sobre las sospechas, eres tú (reportero), no yo. No tengo idea si hay intenciones, pero lo viste como lo vi yo. Dos equipos se golpean muy bien. Enhorabuena al Athletico, pero había un equipo que no estaba al nivel de los dos equipos, e influyó directamente en el resultado”, dijo, sobre los jueces.

“Yo creo que son errores, todos somos humanos, cometemos errores. Cuestan mucho. Tiene injerencia directa en las organizaciones del club. La forma en que fue, es difícil. La última falta de Atuesta, que el asistente calificó de fuera de juego. En la última jugada él (árbitro) ni siquiera vio la esquina. Hay días así, y hoy el árbitro tuvo un mal día. Ya no puedo creer en nada”, concluyó el técnico bicampeón de América.