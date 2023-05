La temeraria patada de Felipe Melo en la que River le reclamó roja a Ostojich

El partido Fluminense vs River Plate argentino, con una histórica goleada 5-1 de los cariocas por Copa Libertadores, entró en temperatura en el primer tiempo con una dura barrida del zaguero brasileño Felipe Melo sobre Nacho Fernández.

El defensor se lanzó al piso de forma temeraria a buscar una pelota en el medio de la cancha, barriendo al volante argentino, lo que generó reacciones inmediatas de los jugadores “millonarios” y del cuerpo técnico.

AFP

Ostojich amonesta a Felipe Melo

El juez del partido, el uruguayo Esteban Ostojich, mostró amarilla a Felipe Melo, lo que no cayó bien en River.

Además, a los pocos minutos, el zaguero tocó la pelota con la mano y los jugadores argentinos reclamaron una segunda amarilla, con la que sería expulsado, pero el juez no lo vio así.

El partido se picó en el primer tiempo.

Enzo Pérez le dio un golpe en la cara a un jugador brasileño y se salvó de ser expulsado, pero recibió tarjeta amarilla.

AFP

La roja a González Pirez

En el segundo tiempo, el juez expulsó a González Pirez en River Plate por doble amarilla, lo que también generó quejas del equipo argentino porque consideraron que las faltas no fueron tan duras como la de Felipe Melo.

Tras el partido, medios deportivos argentinos cuestionaron la tarea de Ostojich, a quien consideraron localista.

El técnico de River Plate, Martín Demichelis, prefirió no profundizar en la actuación de los árbitros.

"Tuve mis sensaciones en el campo", dijo en conferencia. "La jugada de Felipe Melo no la volví a ver en la televisión, porque no pierdo tiempo en eso. Creo que hubo jugadas en donde fueron muy permisivas y para nosotros muy rigurosas, pero yo no lo puedo solucionar. Protesté bastante en el campo al cuarto, ahora no me sirve de nada. No me sentí perjudicado, me quedo con el análisis estando 11 contra 11".