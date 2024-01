Abel Hernández se enteró por Instagram que no seguía en Peñarol: “Me sorprendió que Ruglio no se haya comunicado”

Abel Hernández, el delantero que no fue renovado en Peñarol, señaló que se enteró por Instagram que no iba a seguir en los carboneros y lamentó que nadie de la directiva aurinegra, ni el presidente Ignacio Ruglio, se haya comunicado con él para informarle que no iba a ser tenido en cuenta para 2024.

“Creo que fue decisión de los dirigentes y también un poco del entrenador. A mí en Peñarol no me llamó nadie para comunicarse conmigo, ni para decirme que iba a seguir ni para decirme que iba a dejar el club apenas terminara mi contrato”, señaló este lunes a radio Sport 890.

“Por supuesto que quería una revancha porque estaba en el club que amo, del que soy hincha", señaló. “Sé que fue un año complicado, no pudimos conseguir los objetivos. En lo personal, cuando estuve dentro de la cancha estuve muy bien, pero estuvieron esas lesiones que me llevaron mucho tiempo, entonces sentía que podía tener una revancha y hacerlo mejor que el año anterior”.

Leonardo Carreño

Las lesiones y las diferencias entre su médico y los de Peñarol

Abel señaló que parte de los partidos que se perdió pudo haber sido por culpa suya y que otras personas no tomaron su mejor decisión con respecto a sus lesiones.

Dijo que su “momento clave” fue el partido ante Defensor Sporting cuando se resintió.

"Por parte de Peñarol yo tenía el alta, pero por parte de mi doctor me había dicho que no, que era imposible que jugara, que en cualquier movimiento brusco que yo tuviera eso se iba a volver a resentir, a abrir, e iba a sentir el dolor”, recordó.

"En ese momento confié mucho más en la sanidad de Peñarol que en mi sanidad propia, que me conocía toda la vida. El que tenía razón era mi doctor. Esa es una de las decisiones de la que me arrepiento un poco”, comentó.

Tras esa recaída pudo volver en diciembre.

Foto: Leonardo Carreño.

El delantero también habló de cómo fue su relación con la sanidad de Peñarol tras ese episodio.

“Yo confié totalmente en la sanidad de Peñarol hasta el partido ese con Defensor, porque durante todo el año era parecido lo que me decía mi doctor y lo me decía Peñarol”.

“Pierdo la confianza ahí (con la sanidad de Peñarol) en ese partido, porque por el lado de Peñarol me decían que estaba totalmente recuperado para jugar y del otro me decían que estaba abierto todavía, que no había cerrado totalmente el desgarro”, comentó.

Abel recordó que le dio la derecha a Peñarol y en ese partido entró 7 minutos. “No hubo ningún movimiento brusco. Todo pasó a los dos días que estaba entrenando e hice un movimiento brusco”, dijo sobre esa lesión. “Ahí perdí la confianza en la parte médica de Peñarol”, señaló. “Dije: voy a pensar más en mí, voy a hacerle caso a mi doctor que me conoce des hace 7 año y darle la confianza y seguir lo que él me planteaba”.

Sobre su relación con los médicos de Peñarol luego de lo que pasó, expresó: “Con Horacio Decia la relación siempre fue muy bien. Con (Edgardo) Rienzi ahí se tornó un poco áspera, capaz no nos comunicábamos tanto como antes, pero siguió siendo muy amable. No teníamos el mismo feeling”. A fin de año la sanidad aurinegra fue removida de sus cargos.

Abel Hernández pensó en dejar el fútbol por las lesiones

El delantero dijo que pensó en dejar el fútbol cuando se resintió de su lesión. “Se lo dije a Darío (Rodríguez): ‘creo que no voy a seguir’”. Pero cambió de opinión al pensar que cuando estaba en buenas condiciones, rendía con efectividad.

“En el momento pensé en dejar todo. Pero lo pensé fríamente y fue otra batalla más de la cual seguramente la iba a poder superar y la superé llegando a la fase final del torneo”.

Leonardo Carreño

En otro orden, Hernández señaló que los cambios de entrenadores "chocaban bastante" al plantel, tras las variantes de técnicos que estuvieron en la temporada con Abel Hernández, Darío Rodríguez y Diego Aguirre.

"Me vengo a enterar que no sigo en el club por Instagram"

También dijo que hubiera aceptado si le proponían un contrato a rendimiento para 2024. "Cuando estuvo en la cancha creo que lo hice muy bien", sostuvo

Consultado por si habría alguna posibilidad de que ahora regrese al club, dijo que “hoy no”.

“Hoy no lo consideraría por cómo se dio todo, por cómo se dio mi salida... Yo me enteré el 4 de enero que no seguía en club, por Instagram, por las redes sociales. Conmigo nadie se comunicó, nada. Cuando hacía un gol todos los dirigentes venían a abrazarme, a felicitarme, a decirme no te vayas de Peñarol, y después me vengo a enterar que no sigo en el club por Instagram”.

“Para mí es algo cerrado. Si me lo hubieran planteado en diciembre, antes de despedirme por las redes sociales, lo hubiera pensado y seguramente lo hubiera aceptado, porque amo Peñarol y con mi familia teníamos el deseo de volver a Uruguay”, dijo Abel, quien señaló que su deseo era jugar unos últimos tres años en Uruguay y “si era en Peñarol, mejor todavía”.

Abel dijo que con el vicepresidente Eduardo Zaidensztat era de los que más charlaba. “Hablaba y era uno de los que me abrazaba cuando hacía algún gol”

“Con Nacho (Ruglio), cuando aparecieron aquellas ofertas y tuvimos muchas charlas en las que decidimos que me iba a quedar. Capaz que con el que más charla tenía era con el presidente”, señaló.

“Me sorprendió un poco que no se haya comunicado conmigo”, dijo sobre Ruglio. “Creo que es parte de esto, a ninguno de mis compañeros del club se comunicaron con ellos. Es la forma de actuar que tienen hoy y están en todo su derecho”.

Con respecto a Diego Aguirre, dijo que su representante Pablo Bentancur le dio a entender que era quien “hacía un poquito más de fuerza” para que pudiera seguir en Peñarol.