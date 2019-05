Actriz de Friends habló sobre inseguridades que sentía en la serie por su aspecto físico

En un podcast WTF with Marc Maron, Lisa Kudrow, actriz que interpretaba a Phoebe Buffay en la serie Friends, habló sobre inseguridades que sentía sobre su aspecto físico durante el rodaje de Friends.

"Me veía en la televisión y decía: Oh dios mío, soy una montaña", dijo Kudrow, quien confesó que se comparaba constantemente con sus compañeras de elenco, Courtney Cox (Monica) y Jennifer Aniston (Rachel). "Soy más grande que Courtney y Jennifer, más alta y grande. Me sentía como una montaña a su lado", reveló.

Fue por esa razón que, según contó, trató de perder peso. Actualmente dice sentirse decepcionada por haber adelgazado en aquel momento, y dijo además que cada vez que lo hacía recibía cumplidos. "Es algo desafortunado para las mujeres tener buen aspecto por estar debajo de tu peso", señaló. Añadió que cuanto más delgada estaba más propensa era a las gripes e infecciones: "Estaba siempre enferma".

No es la primera vez que una actriz se sincera acerca de inseguridades por su físico. Recientemente Lady Gaga dijo que en la película Nace una estrella se sintió "en el lugar correcto" al haber podido hablar a través de su personaje sobre lo fea que se sentía. "Eso fue real. A veces soy muy insegura". Demi Lovato es otra de las celebridades que admitió a sus fans, en una foto de Instagram, sentirse insegura con su físico, lo que la llevó a atravesar desórdenes alimenticios. "Soy insegura por mis piernas pero publico esta foto porque estaba muy feliz, y además porque decidí dejar atrás mi perfeccionismo y constante autocrítica. Aprender a amar mi cuerpo como es, es desafiante, pero te cambia la vida", contó en una publicación de la red social.