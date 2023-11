Adepa criticó a Tailhade por sus dichos sobre periodistas

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) salió este miércoles a cruzar al diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, acusado de estar detrás de la red de espionaje contra la Corte Suprema de Justicia, por sus recientes críticas contra periodistas.

"ADEPA deplora las expresiones del diputado nacional Rodolfo Tailhade en las que acusó a diversos periodistas de ´responder´ a un funcionario de la Corte Suprema de la Nación y de realizar ´operaciones y maniobras´ para descalificar el juicio político al Máximo Tribunal", sostuvo la entidad en un mensaje en las redes sociales.

Además, citó declaraciones del presidente electo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el mexicano Roberto Rock, quien lamentó que "existe una narrativa común en gobiernos que colocan al periodismo en el lugar de adversario del pueblo", durante una charla con Daniel Dessein, titular de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA.

"A mí me involucran en esta causa por una opereta armada por (Silvio) Robles y (el titular de la Corte Suprema, Horacio) Rosatti. Si bien es cierto que tuve alguna comunicación con este hombre (el ex policía Ariel Zanchetta), nunca me reuní con él, no lo conozco. No sé quién es. Yo no tengo nada que esconder y no les tengo miedo, ni a la mafia de Comodoro Py ni a Robles ni a Rosatti", dijo Tailhade a un matutino porteño.

Tailhade acusó a periodistas de responder a un funcionario de la Corte Suprema de la Nación