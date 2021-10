Adscripto de Cardoso dijo que Elbio Rodríguez le pidió que enviara propuesta de Kirma a la agencia

Daniel Reta, exadscripto de Germán Cardoso en el Ministerio de Turismo y uno de los responsables de las contrataciones de publicidad a cargo de la cartera, se deslindó de toda responsabilidad respecto a la polémica contratación de Kirma Services OU, y apuntó en cambio al ex "asesor honorario" del entonces ministro, Elbio Rodríguez, y a la agencia Young & Rubicam, a cargo del asesoramiento publicitario.

Lo hizo este lunes al comparecer, convocado por el Frente Amplio, ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que indaga un cúmulo de denuncias públicas por irregularidades que detonaron el cese de Cardoso al frente del ministerio a fines de agosto.

"Nunca conocí a Kirma ni a nadie de Kirma" afirmó Reta a los legisladores en su testimonio, que ratificó luego en rueda de prensa. En ese sentido, el exadscripto ratificó la información de El Observador respecto a que Rodríguez fue el responsable principal de acercar la propuesta de Kirma, aunque omitió informar que él también envió un documento con la propuesta de la empresa.

Reta dijo a la comisión que el 23 de diciembre de 2020 envió vía Whatsapp a la agencia una escueta hoja en formato Word que ni siquiera era la versión que, después, terminó integrando el expediente.

"Yo no sabía ni siquiera que se llamaba Kirma" ratificó Reta, al señalar que se limitió a renviarle, como un "trámite de la propuesta a Gonzalo Praderio, el director de Wavemaker, la rama digital de Young & Rubicam.

La prueba presentada por Reta ante la comisión no incluye logo ni firma de ningún tipo que permitiera identificar a la empresa que hacía la propuesta. Además, señala un monto de dinero (US$ 31 mil mensuales) diferente a los US$ 280 mil que luego pretendió cobrar Kirma a través del expediente.

"El señor Elbio Rodríguez me envía por WhatsApp una propuesta que no tiene absolutamente ningún nombre de empresa, ni nada", afirmó ante la comisión. Según Reta, el pedido de Rodríguez fue claro: "Por favor, mandá esta propuesta a la agencia". Algo que, dijo, hizo sin siquiera abrir el documento.

Ante la consulta de los legisladores, el exadscripto señaló que el entonces ministro Cardoso "tampoco tenía idea" de la propuesta, al insistir varias veces que fue acercada por Rodríguez y derivada a la agencia para ser evaluada. "No tengo idea de cómo siguió el tema" afirmó Reta, que dijo haberse enterado "de qué se trataba" cuando se informó del caso a través de la prensa.

"¿Cuál es el origen de la empresa, y qué destino tiene la empresa en nuestro país? Ni idea; no conozco y no tengo idea", remarcó.

Reta sostuvo que nunca se le ocurrió asociar con Kirma la propuesta que le había enviado Rodríguez. Hasta que, según dijo, comenzó a "dar vueltas" en el ministerio el problema de la empresa para recibir el pago. "Me acuerdo que estaban en Jurídica trabajando sobre el tema y habian encontrado una fórmula que era, por ejemplo, encontrar otra cuenta", contó.

"Indudablemente, por lo que no se le pagó a la cuenta que presentó no era por un tema de lavado de activos", afirmó Reta. "era por otro problema, pero seguramente el señor Rodríguez lo va a poder explicar perfectamente". Elbio Rodríguez confirmó su presencia en la comisión el jueves 28 de octubre.

"No tengo idea" volvió a responder, cuando se le consultó sobre las funciones de Rodríguez en el ministerio.

Reta volvió varias veces sobre la responsabilidad de Young & Rubicam. Según explicó, las propuestas publicitarias llegaban al ministerio de diversas maneras, y que los oferentes piensan que así "cortan camino". Al respecto, apuntó: "el ministerio no define nada, la que define es la agencia, que es la que contrata".

"Si uno tiene contratada a una empresa como Young & Rubicam, que es lo que mejor que existe, de primerísimo nivel ¿Qué es lo que se pretende?", se preguntó. "Que ellos digan sí o no".

A juicio del diputado frenteamplista Nicolás Viera, el testimonio de Reta le asignó el "60% de la responsabilidad" a Rodríguez, y "el 40% a la agencia". El ex adscripto aseguró por otra parte que "todos" los expedientes relativos a publicidad contaba con los informes de Young & Rubicam, que además eran la base para la toma de cualquier decisión.

Reta definió su rol en el ministerio como un "asesor y persona de confianza" de Cardoso, que "normalmente coordinaba agendas" y que se desempeñaba en la coordinación técnica junto a Oscar Iroldi, al que elogió. "Gracias a él pudimos sostener al ministerio funcionando" afirmó, en referencia al adscripto al subsecretario, Remo Monzeglio.

En contrapartida, fue muy crítico con la labor del ex director nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, el denunciante de Cardoso. "No estaba cumpliendo su rol", afirmó.

Reta mencionó que Pérez Banchero mantenía serias diferencias y hasta graves problemas personales con Álvaro Moré, el director de Young & Rubicam. "Era una persona de muy difícil relacionamiento, y y lo veía muy poco", dijo.

Al respecto contó que, en una oportunidad, el entonces director nacional "me dijo que estaba desmotivado y que lo que ganaba en el ministerio no era suficiente".