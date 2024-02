Agustín Franzoni sospecha que Flor Jazmín Peña le fue infiel con Nicolás Occhiato

Flor Jazmín Peña y Nicolás Occhiato finalmente hicieron pública su relación a principios de este año, poniendo fin a varios meses de especulaciones. A tan solo un mes de hacer oficial su noviazgo, Agustín Franzoni, el expareja de la talentosa bailarina, rompió el silencio y reveló sentirse traicionado tanto por su exnovia como por su antiguo jefe, ya que ambos compartían labores en Luzu TV.

En una entrevista con Socios del espectáculo (eltrece), Franzoni compartió sus sentimientos sobre trabajar con la pareja, expresando: "Fue incómodo. En algunos momentos me sentí mareado, sobre todo trabajando allí y él siendo mi jefe. Fue un año extraño para mí".

Cuando se le preguntó si sospechaba que entre el conductor y la panelista de Nadie dice nada había algo más que amistad, respondió: "Todo el mundo lo sabía. De hecho, hacían bromas sobre su relación en el programa todo el tiempo, pero bueno... Yo hablaba mucho con ella y confiaba en lo que me decía".

Respecto a si le molestó que la bailarina no hiciera pública la relación con él, mientras que con Occhiato lo hizo de inmediato, Franzoni explicó: "No tenía ningún problema con eso, de hecho, era bastante obvio. Pero a Flor no le gustaba. Supuestamente, no se sentía cómoda con la palabra ‘novio’ cuando lo hacía oficial para el público, y yo respetaba eso".

Cuando el periodista quiso indagar sobre el tiempo que transcurrió entre su ruptura y el inicio de la relación con Occhiato, Franzoni respondió con ironía: "¿Quieres que hagamos cuentas? Puede ser que no me den las cuentas porque estoy contando mal. Me llevé matemática casi todos los años".

Finalmente, como cierre de la entrevista, sentenció: "Creo que ya pasaban cosas entre ellos, en los viajes se habían visto un montón de cosas". Y concluyó dejando claro que hubo una infidelidad, aunque destacó: "Esto no es para demonizar, las cosas están muy claras. Son cosas que pasan. Me tocó y la estoy llevando".