“Al restringir las importaciones chinas, Biden agravó el exceso de oferta acumulada y la deflación”

Alicia García-Herrero es economista jefe para Asia Pacífico en el banco de inversión francés Natixis, con sede en Hong Kong. Es referente habitual en medios como The New York Times, el Financial Times, The Wall Street Journal o Bloomberg.

Española, con una trayectoria rica y credenciales impresionantes, se ganó un lugar de gran respeto como experta en ese lugar complejo, fascinante y extraño que es China y el mundo asiático.

García-Herrero también es Senior Fellow en el think-tank europeo Bruegel y Senior Fellow no residente en el East Asian Institute (EAI) de la National University Singapore (NUS), además de profesora adjunta en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong (HKUST).

Por casi ocho años fue la economista jefe de mercados emergentes del BBVA, pero también pasó por el Banco de Pagos Internacionales (BIS), encabezó la División de Economía Internacional del Banco de España, fue miembro del Consejo de Administración del Banco Central Europeo (BCE), economista jefe de emergentes del otro banco líder español, el Santander, y tuvo su experiencia en Washington como economista del FMI.

Doctora en Economía por la Universidad George Washington, García-Herrero se maneja con el desenfado español pero con una firmeza despojada de brusquedad y una franqueza amable que sólo dan años de esfuerzo y conquista.

- Si bien otros acreedores extranjeros ya presentaron en la corte de Hong Kong el pedido de liquidar a desarrolladores inmobiliarios que defaultearon en sus casos, basándose en el antecedente que sentó Evergrande, parece más una estrategia de presión o amedrentamiento que otra cosa. ¿Cuál es el ánimo de los acreedores offshore en cuanto a la posibilidad de recupero con una orden emitida por Hong Kong?

- El problema, en realidad, lo tiene Hong Kong, que no va a atraer capital para invertir en títulos chinos en dólares y esto sí que es un problema. Porque lo que está ocurriendo es que la corte de Hong Kong no consigue acceder a los activos de Evergrande que están prácticamente en su totalidad en China. El problema es que ahora se sabe que si compras deuda de empresas chinas en Hong Kong, pues no tienes ningún colateral.

- Se compara mucho la situación actual de China con la de Japón. Leí que mencionaste que China está aumentando su deuda pública más rápido de lo que Japón jamás lo hizo. ¿Es correcto este paralelo que ve una “japonización”?

- Con una renta de u$s 12.000 per cápita, la deuda pública de China es de 100% del PBI. La de Japón estaba muy lejos de ese nivel cuando la renta per cápita era similar. Así que China está más endeudada desde el punto de vista de la deuda pública de lo que estaba Japón en ese momento económico. Por eso están tan preocupados y no proveen más estímulo. La deuda total de China hoy, con una renta per cápita inferior a la de Japón, tiene un nivel semejante de 300% del PBI.

- ¿Por qué no se recurre más a la política monetaria (más allá de los dos recortes del 2023 y el de este año)? Pero, ¿por qué no llevar las tasas a cero por ejemplo? Beijing no quiere un yuan todavía más débil. ¿Es una buena razón?

- En esta última oportunidad, bajaron la tasa a cinco años, que es rectora de las hipotecas. Están intentando incentivar la demanda inmobiliaria de viviendas pero no lo van a conseguir recortando los tipos. Además de que los bajan poquísimo. Necesitan reducir la oferta y eso está ya ocurriendo. La inversión en el sector inmobiliario se desplomó una media de 10% en 2023 y yo creo que seguirá así. Entiendo que con el tiempo se absorberá el exceso de vivienda. Pero esta baja de tipos no va a ser suficiente.

- Ya que hablamos de Japón, ¿te parece probable que China termine atrapada en una espiral deflacionaria de la que le lleve años salir? En todo caso, ¿de qué depende?

- Cuando hablamos de deflación en China estamos hablando de -0,8% en el IPC con el resto del mundo en inflación y en precios al por mayor, mucho peor, -2,5%, lo que es una barbaridad. Eso es lo mismo que le pasó a Japón en los 90 cuando se pinchó la burbuja inmobiliaria. En China se debe en parte a la burbuja pero mucho más que en Japón a la acumulación de exceso de oferta en manufacturas. Y ahora, con las medidas que ha tomado ya Biden de reducir importaciones de China, de mantener las tarifas e incluso poner presión a las importaciones que se intermedian a través de México y Vietnam yo creo que van a tener presiones deflacionarias constantes porque no van a poder exportar todo lo que producen. Así que yo diría que sí, que es algo secular, estructural.

- Pero entonces, ¿cómo es que en el marco de las llamadas “Two Sessions”, que reúne a la élite del Gobierno, el Premier Li Qiang haya hablado de un objetivo de inflación del 3%?

- La meta de inflación es siempre la misma y no proporciona ninguna información. Y no, no van a poder conseguir 3% de inflación en mi humilde opinión como tampoco van a poder conseguir un déficit del 3% del PBI porque está al 12%. Esas cifras, por desgracia, contienen muy poca información real.

- Con la dinámica de precios en caída, ¿entra en juego lo que se conoce como trampa deuda-deflación?

- Sí, es preocupante porque la deflación aumenta la deuda. La inflación te ayuda, la deflación te perjudica. Entonces el Estado, que es el gran deudor en China con 100% del PBI, va a tener que bajar mucho las tasas de interés como Japón para que la deuda sea sostenible a largo plazo. Pero esto, claro, no va a pasar mañana sino con el tiempo. Por eso hay que entender que éste es un problema grave que tiene China a largo plazo.