Andres Malamud: “Para Sánchez y Milei es win win el beneficio de enfrentarse”

- ¿Cómo evaluás hoy el fenómeno que representa Javier Miley a cuatro meses de convertirse en el presidente de la Argentina?

- Argentina siempre es la misma historia. Es la disputa entre el equilibrio fiscal y el equilibrio social. La novedad de Milei es que él apuesta 100% de su energía el equilibrio fiscal, comprando equilibrio social con expectativas. No con distribución. Esa es su novedad y por ahora viene funcionando. Lo que te dice la gente que sabe es este modelo es insostenible en el tiempo, que es lo mismo que decían al principio de la Convertibilidad. Así como está si es insostenible. Lo que no sabemos es durante cuánto tiempo va a sostenerse sabiendo que al final va a ser insostenible y si antes va a haber algún cambio. El objetivo de Milei es mantenerlo con expectativas hasta que pueda hacer cambios materiales.

- Milei es un presidente y una persona tan explosiva en su carácter que le han hecho una biografía donde lo llaman “El Loco”, pero en definitiva preside un país de locos como es la Argentina. ¿Es el personaje a la medida de la Argentina o es un experimento de los tantos que no funcionaron en el país?

- Dicen que el 25% de los argentinos tienen problemas psiquiátricos y que el resto está loco. Milei es un presidente a la medida de Argentina. Más disonante es que él dice que el Estado es una asociación criminal y él es el jefe del Estado Pero lo que Milei representa en Argentina más que la locura es fíjate, que paradoja, la normalidad. Es la persona normal que carga sus pertenencias, su teléfono, su agenda, anda sin custodios aunque los tenga y que viaja en avión de línea. Creo que eso es lo que genera las expectativas que él necesita hasta que tu plan económico rinda frutos.

- ¿Imaginabas que un presidente argentino podía, como lo está haciendo Milei, plantear alianzas con Donald Trump, con los líderes religiosos de Israel o con celebridades como Elon Musk?

- Para mí Milei es menos original de lo que parece. Todo lo que él está haciendo lo hizo alguien antes. La diferencia es que nadie lo hizo todo junto. El equilibrio fiscal lo hizo Néstor Kirchner, al principio. El alineamiento con EE.UU. lo hizo Carlos Menem, al principio. Mandó tropas al golfo, así que todo lo que él hace alguien lo hizo en el pasado. La novedad es que ahora viene todo en el mismo paquete y eso nunca había pasado. Ahora fíjate que los que mencioné son todos presentes peronistas.

- Mirando la oposición en Argentina, ¿quién tiene más chance de ser la alternativa a Milei? ¿El PRO, que hoy es un aliado de Milei, el radicalismo, que a veces es aliado y a veces opositor, o es el kirchnerismo que se siente el verdadero opositor?

- La respuesta por la negativa es fácil: el Pro no. El votante del PRO ya fue absorbido por el liderazgo de Milei y si Milei fracasa ese votante se va a dispersar porque el PRO será parte de fracaso. El peronismo naturalmente es un opositor estructural, tiene la provincia de Buenos Aires y nueve provincias más. Y el radicalismo por ahora está en un no lugar porque la absorción del PRO por parte de La Libertad Avanza lo deja en un lugar. En el lugar de la Socialdemocracia suave, que en el mundo está en retroceso, pero no deja de existir. Asi vos tenés los extremos kirchnerista y mileirista y, en el medio, una tercera posición que nunca va a ganar porque la amplia avenida del medio no existe. Pero es un lugar en el cual vos podes estacionar hasta que aclare y desaparezca uno de los dos.

- ¿Cristina Kirchner y Mauricio Macri ya fueron?

- No van a volver a ser presidentes, pero siguen siendo dirigentes. Y como tales lideran contingentes. Tienen capacidad de bloqueo. Y difícilmente tengan capacidad de proposición, de volver a encabezar una alternativa. No van a volver a liderar una iniciativa.

- Javier Milei viene a Madrid el 18 y 19 de mayo invitado por Vox y hay mucha expectativa con eso. ¿Qué crees que puede pasar con Milei en España?

- Milei no tiene problemas en provocar. La provocación es parte del combustible con la que él carga las expectativas las que depende hasta que lleguen los resultados del ajuste. Y, en este momento, lo que él busca es construir un tercer escudo protector. El escudo legislativo no lo tiene. El escudo popular lo sostiene de la clase política, de la casta. Y mientras tanto construya afuera el escudo de legitimidad y de protección que tiene cabeza en Trump y que después tiene una red global que Vox y Santiago Abascal integran. Así que creo que va a venir a abrazarlo sin ningún complejo y no le va a importar maltratar a la izquierda gobernante. No va a tener ningún problema de relaciones públicas. El lo que está haciendo es política. No políticas públicas. No está buscando inversiones. Está buscando protección política para un proyecto de largo plazo.



- La disputa face to face con Pedro Sánchez, que se dio en el Foro Económico de Davos. ¿Crees que se va a repetir ahora cuando Milei venga a España?

- Milei no va a tener problemas en plantearlo y creo que a Pedro Sánchez también le conviene. Porque cada uno alimenta su base por oposición a lo que está enfrente. Para Pedro Sánchez es la derecha extrema, la ultra. Y para Milei es el colectivismo global que Pedro Sánchez encarna. Así que es win win para los dos el beneficio de enfrentarse uno al otro.

- Sos un estudioso de la política europea y vivís en Europa, en Lisboa. ¿Hacia dónde va España hoy con tres elecciones importantes por delante: en el País Vasco, en Cataluña y las legislativas europeas?



- En cincuenta años España cambió. Hoy pasó de ser el país del Pacto de la Moncloa, de la negociación y el acuerdo, a ser el país en el que el gobierno depende para sostenerse de que lo apoyen personas que no quieren ser españoles: los independentistas catalanes. Así que en este momento tenemos una grieta en España que es mucho mayor que la grieta retórica argentina. Con Milei la grieta se enciende un poco más, aunque sigue siendo retórica. No es que unos pretenden dejar el país del que otros son parte. Lo que veo es que España es un país en cuestión. Nosotros no sabemos cómo va a ser España dentro de 30 años. No sabemos si Cataluña será parte y vemos que en Argentina los límites van a ser los mismos que dentro de 100 años. España es como Gran Bretaña. Es como cualquier país de Europa. Las fronteras de hoy no son las de ayer y no sabemos si serán las de mañana.



- Después del Pacto de la Moncloa, España se convirtió en un país próspero. ¿Corre el riesgo de dejar de serlo?

- Depende de Europa. Hay quien dice que el desarrollo depende de las instituciones, de la calidad institucional. Pero, ¿quién cree que España tiene mejores instituciones que Uruguay? Y, sin embargo, España es un país desarrollado y Uruguay todavía no. La razón es que España está en Europa y Uruguay está en América Latina. Hubo un interés del centro europeo, Alemania, Francia y de Estados Unidos, para desarrollar la periferia europea. Pero no hubo el mismo interés para desarrollar América Latina. Con un Plan Marshall cualquiera es desarrollado. España corre el riesgo si Europa se hunde. Sino, no corre ningún riesgo.

- ¿Porqué ganó la derecha en Portugal, que es el país donde vivís, y qué puede suceder con Portugal en el futuro inmediato?

- En Portugal ganó una alianza que se llama Alianza Democrática, cuyo principal componente sacó 78 bancas de 80. Es el Partido Social Demócrata, que sí es un poquito de derecha pero muy poco. Es el centro derecha actual y quedó en el medio, rodeado de un lado por el Partido Socialista, que es una izquierda suave, y al otro por Llega, que es derecha radical, extrema. Así que decir que ganó la derecha es estirar, porque lo que está haciendo ahora esta alianza democrática es apoyarse más en el Partido Socialista que en llega para gobernar. De hecho, lo que hicieron fue un acuerdo para rotarse en la presidencia del Parlamento. Lo que vemos es que en Portugal hay una opción por el centro. No sabemos cuánto va a durar este gobierno minoritario, que es inestable. Capaz que en dos años están votando otra vez, pero mientras tanto lo que hicieron fue un cordón sanitario para que la derecha radical no siga el poder.