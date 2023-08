Alan Matturro explicó por qué posó con la 10 de Messi y Argentina

El defensor de la selección uruguaya sub 20, Balón de Plata del Mundial de Argentina 2023, Alan Matturro, explicó por qué posó con su novia Antonella Ciavaglia con una camiseta número 10 de la selección argentina.

El ex Defensor Sporting se puso la 10 albiceleste y eso despertó un montón de críticas en las redes sociales.

Por eso, el actual jugador de Genoa declaró: "Me la regaló un amigo, amigo de Messi y creo que esa remera no está a la venta en Adidas ni en ningún lado porque tiene las seis estrellas, tiene todo. ¿Y no la voy a poder usar una remera exclusiva? Creo que no tiene nada de malo".

"No sé si en el Mundial quedó demostrado si soy uruguayo o argentino. Pero para que se tranquilicen todos lo que más quiero yo es a Uruguay y no me vendo ni loco. Es una remera. Como Pogba que se puso la remera de Dybala y es francés o Modric se pone la de Uruguay y es croata. A lo que llegamos es increíble", agregó Matturro en declaraciones a Último al Arco que se emite por Sport 890.