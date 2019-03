Alarcón: "El no a la AUF fue porque evalué lo que pienso de la vida"

El expresidente de Nacional, Ricardo Alarcón, descartó el viernes pasado ser candidato a la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a pesar de que la solicitud que le hizo llegar Diego Scotti fue como "una cachetada" que lo movilizó. Además, criticó con acidez al periodista de Tenfield, Daniel Banchero, por sus palabras contra el presidente de la comisión normalizadora de la AUF, Pedro Bordaberry.

"El viernes estaba haciendo gimnasia y al salir vi que tenía una catarata de llamados telefónicos que me sorprendieron. Recibí llamados de distintos jugadores que me lo plantearon, uno fue Diego Scotti que formalmente me dijo que había dos figuras que tenían la unanimidad de parte de los jugadores para ser candidato a presidente. Uno era Sebastián Bauzá y el otro yo. Voy a ser bien honesto, a lo largo de todo este tiempo, permanentemente la gente me plantea volver a ser presidente de Nacional o ser candidato a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Nunca lo consideré. Quedó siempre en un mimo que siempre es lindo recibir, como una caricia al alma. Pero nunca hice una gestión, nunca hice lobby. Desde que dejé la presidencia de Nacional di punto final a mi participación como actor del fútbol, no como hincha. Estoy totalmente alejado, nunca charlé con nadie. Por eso recibir una llamada de esta naturaleza me shockeó y me provocó una revolución interna porque se te cruzan las ansiedades que te hacen trastabillar", dijo el lunes a 100% Deporte que se emite por Sport 890.

"Lo primero que sentí y es lo que quiero remarcar es un profundo agradecimiento a las personas que pensaron en mí. No quiero parecer vanidoso, porque el llamado fue de los principales actores del fútbol, los jugadores. A mí me golpeó muy fuerte, fue un cachetazo de esos que te movilizan", explicó.

"En esas dos o tres horas, estuve 100 veces por decir que sí y 100 veces por decir que no. Pero lo que primó fue el sentido común. Yo estoy acostumbrado a no tomar decisiones sin pensar. Y yo había decidido hace mucho tiempo alejarme del fútbol. Cuando se te presenta una situación de esta naturaleza, empezás a analizar a gran velocidad lo que ocurre en el fútbol uruguayo y lo que existe ahí es una puja muy grande por el poder, fundamentalmente esos actores enfrentados por el poder están movilizados por fuertes intereses económicos. El fútbol lo que tiene es una lucha de grupos de fuertes intereses económicos que propugnan manejar los destinos del fútbol uruguayo, ese fútbol que fue en otra época el orgullo de todos nosotros. Y hoy la realidad es otra, absolutamente distinta. Si lo que se procura es trabajar con honestidad y transparencia tenés que hacer un plan de trabajo, tener tu equipo de gente donde todos tengan el mismo pensamiento y luchen por el mismo objetivo y el mismo ideal. Y eso no es sencillo", comentó.

"El 'no' a la AUF fue porque evalué lo que pienso de la vida, de mi vida, lo que di por el fútbol, los años de sacrificio con mucho placer que entregué y que entregué porque el fútbol es una de las expresiones más autóctonas que tiene nuestra sociedad y que la gente no se ha dado cuenta que puede redefinir nuestra cultura para recuperar los valores de nuestro país. La gente lo que piensa es en ganar el domingo, en ganar el campeonato olvidando que detrás de eso están las nuevas generaciones de uruguayos y que el fútbol es un medio fantástico para trabajar en esos valores", expresó Alarcón.

"Si vas a la AUF tenés que tener claro a quién estás representando, qué quiere esa gente. ¿Quiere realmente construir, ayudar a tener una patria mejor? ¿Quiere que los niños y ancianos disfruten del deporte? ¿Quieren que los jugadores sean ejemplo para las nuevas generaciones? ¿Quieren tener clubes sanos que puedan sacar a los chicos de las situaciones de desigualdad social?", cuestionó.

"Voy a cumplir 72 años, soy producto de una sociedad uruguaya convulsionada, mis años de juventud fueron previos al golpe del estado, estuve preso, fui fundador del Frente Amplio, tengo una posición ideológica que no soy conservador ni de derecha, tampoco soy populista, soy defensor de la solidaridad y la democracia, pero eso no me obnubila para no reprobar los comentarios que hizo un seudo periodista en un partido de fútbol, absolutamente rastrero, con una falta de capacidad intelectual, menospreciando la figura de un ciudadano, en este caso Pedro Bordaberry, a quien no conozco, con quien solo charlé una vez cinco minutos. Lo que dijo este periodista en la prensa previo a un partido de fútbol, realmente me hirió en la sensibilidad más profunda. Ahí te das cuenta qué tipo de gente a veces rodea al fútbol y con quienes necesariamente yo no tengo ningún interés de tener el más mínimo contacto. Y este señor representa lo que a mi juicio es la lacra fundamental de muchas partes de esta sociedad uruguaya que no admiten las diferencias que podemos tener los seres humanos y con los que debemos convivir. Porque esa es la esencia de la democracia. Al que opine distinto a mí lo voy a defender siempre porque tiene el derecho de opinar de manera diferente. Lamentablemente el fútbol se ha visto invadido por esta serie de personajes que son lacayos de otros poderosos que mandan hacer estas cosas. No me importa lo que diga en el próximo programa o dónde sea, lo considero un títere de quienes son los dueños de la empresa donde él trabaja, le ordenan decir estas barbaridades sobre seres humanos. Reitero, con Bordaberry no me une absolutamente nada pero a lo mejor a partir de ahora lo considero de otra manera y lo defiendo con mucha fuerza por ese momento tan duro que le tocó venir", manifestó.

El jueves, cuando Bordaberry le comunicó al Congreso de la AUF, que no iba a ser candidato para la presidencia, Banchero dijo que "no va ser algo para lo que se preparó toda la vida, presidente de algo; es presidente de la AUF porque entró por la ventana como su padre en el país".

Y por último, Alarcón recordó al exministro de Deportes Héctor Lescano: "Las garras del poder se llevaron a Lescano, por eso ¿qué me vienen a jorobar con Alarcón?".