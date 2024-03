Ale Galán rompe el silencio y cuenta porqué rompió su exitosa pareja de pádel

El mundo del pádel aún continúa impactado por la ruptura de la pareja de españoles Ale Galán y Juan Lebrón, la mejor de la actualidad en ese entonces, luego de que este último protagonice un desagradable episodio en la eliminación en los octavos de final Qatar Major de Premier Padel, expresando constantes insultos durante y después del partido a sus rivales, Yaguas y Garrido.

"Quiero comentaros que he tomado la decisión de separarme de Juan. No ha sido una decisión fácil, pero está meditada. Quiero agradecer a Juan los cuatro años que hemos compartido juntos. Han sido inolvidables. Te deseo, de corazón, lo mejor en tu futuro Juanito. Un fuerte abrazo!", escribió Galán en sus redes sociales.

Juan Lebrón fue el primero que decidió hablar tras la ruptura, en una entrevista exclusiva con el diario MARCA, y ahora fue el turno de Ale Galán en El Partidazo de COPE, quién tomó la iniciativa y eligió dar por finalizada la relación deportiva: “Soy una persona que huye de la polémica. Es fácil explicarlo, algo natural. Las parejas a veces se rompen. Es algo sencillo. No es una decisión deportiva. Juan y yo hemos marcado una historia en todo el pádel que se va a recordar y eso es lo que yo me voy a llevar”, comenzó narrando.

“El año pasado en lo deportivo no pudimos estar al cien por cien por la lesión de Juan. No hicimos el año pasado como queríamos y este año hemos arrastrado quizás todo eso”, continúo. “Juan es una persona excepcional pero es verdad que es temperamental y en pista va con las revoluciones muy altas. Lo de Doha no lo había tenido nunca. Se equivocó, lo ha reconocido y ha pedido disculpas. A mí en cuanto acabó el partido. Sabe las consecuencias que ha podido tener todo eso. No quiero que Juan quede como que es así habitualmente. Es la primera vez que se da una situación así que se hace tan grande”, enfatizó Galán.

“En cuanto salgo de la pista, con la tristeza de despedirme de un Major mal, con mala sensación de juego, con mala sensación por lo ocurrido... fue desagradable para todos. No fue un día fácil. Me fui triste a casa y rápido, en el primer vuelo que pude coger. En el aeropuerto se disculpó. Yo mantenía el cabreo general. No tuvimos una conversación más larga”, explicó el jugador español.

Acto seguido, contó en que momento comenzó a meditar la decisión de separarse de Lebrón: “Después de entrenar en Madrid, que no me sentí del todo cómodo. Venía ya tiempo dándole vueltas. Era un sentimiento que tenía cada vez más recurrente. Por la tarde ya tenía la decisión tomada. Quise llamarle y le dije que no quería continuar para que él tuviese también tiempo para buscar la mejor opción posible. Le pilló por sorpresa. A ninguno nos gusta que acabe de empezar la temporada y estemos en esta situación. Lo había valorado todo ya y creo que lo mejor era no continuar y buscar nuevos proyectos”, manifestó.

“El último entrenamiento fue frío y después hablamos en persona. Fue una charla profunda. Llevamos muchos años juntos como compañeros. Nos dijimos cada uno lo que pensábamos y nos quedamos con que queríamos acabar bien. Somos muy jóvenes y hemos ido mejorando ambos pero sentía que tenía que acabar el proyecto. Me quedo con todo lo vivido. Será recordado en el pádel. No hay tanta gente que haya conseguido ser número uno”, agregó Galán.

Por último, no descartó volver a compartir equipo con Juan: “Seguro que volveré a jugar con él. Hoy hablaba con el seleccionador y le he dicho que si tengo que jugar con Juan porque es lo mejor que le va al equipo, no tengo problema. Como si me tuviera que pasar a la derecha. Nosotros estamos arriba, jugadores top luchando por finales cada torneo no hay tantos y quién sabe lo que depara el futuro”, concluyó.