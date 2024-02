Alejandro Balbi sobre el arbitraje de Matonte: "Me pareció que estuvo muy apurado para cobrar el penal y ojalá fuera al revés"

El presidente de Nacional Alejandro Balbi reveló que el lunes, Nacional irá al Colegio de Árbitros a manifestar su disconformidad con los arbitrajes y también criticó a Andrés Matonte por el grave error que cometió este viernes en ocasión del partido ante River Plate.

El juez cobró un inexistente penal de Luis Mejía sobre Tiziano Correa, pero luego a instancias del VAR, donde se desempeñó Diego Dunajec con Richard Trinidad, revisó la jugada y dio marcha atrás en su sanción inicial.

Los dirigentes de Nacional se reunieron en las últimas horas en una sesión dirigencial extraordinaria para analizar los pasos a dar con el tema arbitrajes donde los clásicos de verano ante Peñarol dejaron ya mucha molestia.

"Creo que voy a hacer la de Polenta: 'si hablo no cambia nada'. Lo único que te puedo decir es que me pareció que estuvo muy apurado para cobrar el penal y ojalá fuera al revés, venimos de un 2024 complicado porque son lentos por un lado y rápidos para el otro", comentó Balbi en el Gran Parque Central en conferencia de prensa.

Cuando le preguntaron qué quería decir con "Ojalá pasara al revés", Balbi se mostró molesto: "¿No entendés español? Te la voy a aclarar porque se ve que no me entendiste o me expresé mal. La lentitud de los penales que me pasaron en el verano no la tuvimos hoy. En una jugada que Mejía la sacó clarísima, el árbitro fue corriendo a cobrar penal. Menos mal que estaba en el VAR, no sé quien estaba, pero lo hizo corregir. La lentitud en algunos casos y la prontitud en otras, eso es lo que me sorprende".

Sobre la reunión de la directiva de Nacional para analizar el tema, el titular de los albos manifestó: "Analizamos el nivel en general del arbitraje, como dirigente de fútbol y presidente del club más importante de Uruguay quiero ponerme a disposición de los árbitros para ver en que podemos colaborar. A los árbitros se les da mucho más ahora que antes. Lo mismo que le dije antes a mis jugadores lo digo ahora para los árbitros: pueden y deben rendir más. Simplemente está bueno tener esa instancia en el Colegio de Árbitros o ante la Comisión de Árbitros como se dice ahora. Nacional tiene la suerte de estar en el ejecutivo, tiene una buena relación con el presidente (Ignacio) Alonso y vamos a escuchar si les está faltando algo para que puedan rendir mejor porque realmente me parece que es un término más genérico que particular. Obviamente que yo represento a Nacional y me preocupo por Nacional, pero el nivel en general, preocupa".

"Con Nacho vengo hablando desde el verano permanentemente. Él también está preocupado porque vive en este país y en los programas deportivos viven pasando las jugadas polémicas y eso es porque lógicamente el arbitraje no pasa desapercibido y siempre se dice que los mejores árbitros son los que pasan desapercibidos", agregó.

Sobre la amarilla que el error de Matonte generó en Diego Polenta, Balbi expresó que la misma se debe a un vacío reglamentario porque el árbitro no puede dar marcha atrás con esa decisión: "No es un error de Matonte sino una cuestión de reglamento que Polenta esté protestando como capitán porque fue insólito que lo cobrara porque yo no precisé ver la repetición en mi palco para darme cuenta que no era penal, Mejía llegó antes a la pelota. Polenta protesta como capitán y se gana la amarilla, seguramente será un vacío reglamentario que habrá que corregir. Matonte no le pudo sacar la amarilla porque no puede por el reglamento".

Cuando le consultaron en qué había consistido el arreglo de Nacional con Cerro al que le prestó plata a cambio de no ir al Tróccoli esta temporada, Balbi respondió: "No es un tema para hoy, estoy enfocado en lo que fue el partido, es un tema que ya quedó laudado y para hablar en otro ámbito. Estoy con la adrenalina del partido y que había que empezar el campeonato ganando, tenemos que viajar el lunes a Venezuela. Siempre pasa que cuando tenés un partido tan importante como el del miércoles te cuesta enfocarte en este y mucho de eso pasó hoy. Lo hablamos más temprano con compañeros y gente del área deportiva. River jugó un gran partido, con una tenencia de pelota impropia para el fútbol uruguayo, pero por suerte se pudo ganar que es lo importante".

Sobre el viaje a Venezuela del lunes, Balbi dijo que "el entrenador me hizo un pedido expreso de contratar un vuelo chárter, sale una cifra muy importante para las arcas de Nacional, pero es una instancia muy importante y más que un gasto es una inversión para poder ganar ese partido y clasificar a fase de grupos, no es un rival fácil, Defensor Sporting no la pasó bien, tuvieron un viaje cansador, jugaron con mucha calor por lo que queremos darle las mejores condiciones a los jugadores y entrenadores para que puedan rendir de la mejor manera".

Balbi irá el lunes al Colegio de Árbitros con Gustavo Amoza, José Decurnex y Pablo Durán.

"Como dicen los veteranos del fútbol conseguimos lo más importante del fútbol que son los tres puntos, creo que no jugamos bien, que el equipo puede rendir más, puede y debe rendir más, pero se ganó, la primera fecha siempre se hace cuesta arriba y arrancar ganando no es poca cosa. Se intentó jugar, los que entraron dieron el máximo, las falencias las verá el entrenador", concluyó Balbi sobre el partido ante River.