Alejandro Fantino contó la anécdota de cómo conoció a Javier Milei y habló sobre su relación con el candidato libertario

En el marco de la octava edición de America Business Forum, el fundador del foro, Ignacio González, entrevistó al conductor argentino Alejandro Fantino y le preguntó si se consideraba “el descubridor” del candidato a la presidencia argentina por La Libertad Avanza.

Fantino comenzó su respuesta rememorando la primera vez que vio a Milei. Estaba almorzando en 2016, cuando dos amigos se levantaron y “me presentaron a alguien que se llamaba Javier Milei". “Javier tenía todo rayado el libro de Keynes…yo no sé nada de economía y me dicen ´llevalo a la tele porque este sabe mucho de economía´”. Fantino se queda con su tarjeta y esa noche va a hacer su programa Animales Sueltos, a la noche siguiente se dio lo que describió como casualidad, o causalidad. ”Dejo la tarjeta en mi camarín mientras me pongo el traje y se me acerca el productor para decirme que mañana se nos cayó un invitado, no viene y no tenemos quién venga”. En ese momento, el conductor argentino le dijo a su productor que llamara a Milei que “estaba con un libro de Keynes y me habló de una manera diferente”.

Milei fue y en aquella primera presencia del candidato argentino en Animales Sueltos estaba también el economista Ismael Bermúdez. ”Un hombre más de izquierda, que piensa la economía diferente a Milei. Empieza el roce y ahí el raiting pica”, contó Fantino. Poco después se le acerca el productor y le dice ”este la rompió toda”, en referencia a Milei.

El conductor argentino recordó también que Milei dejó el estudio muy agradecido. “Porque a diferencia de otros políticos él es muy agradecido”, destacó sobre su personalidad. “Entreviste a varios como a Milei, pero el único que vino y me agradeció fue Milei”.

El rol de Fantino en el ascenso de Milei

En el America Business Forum, el conductor argentino contó cuál fue su incidencia en la construcción de Milei. En su visión él tuvo el mismo peso en la carrera de Milei que tuvo el chofer del colectivo que lo llevaba a cursar su carrera como economista para que efectivamente se recibiera de economista. “Él me dijo ´otros no me vieron, vos me viste´”. “El tipo se construyó solo, reconozco que fue agradecido, pero no me creo con la capacidad ni la fuerza de construir a nadie”, remató. Finalmente, Fantino dijo que él escuchó a Milei como a los demás políticos, “el se sintió escuchado”, dijo.

El reconocido conductor y entrevistador argentino aseguró que no conoce al candidato más allá del ámbito profesional y apuntó que mantienen una relación respetuosa.