Alex Baena, el agredido por Fede Valverde, emitió un comunicado: "Desean la muerte de mi familia"

El volante de Villarreal Alex Baena, quien fue agredido por Federico Valverde este sábado luego del partido entre Real Madrid, emitió un comunicado en el que informa que él y su familia sufrieron en las últimas horas "amenazas", "insultos" y también mensajes "deseando la muerte".

Federico Valverde fue noticia en España luego del incidente que protagonizó el sábado ante el futbolista Baena de Villarreal este sábado cuando le dio un puñetazo en el estacionamiento del Bernabéu.

La reacción de Valverde sucedió en represalia porque en un partido anterior Baena le habría dicho "llora ahora que tu hijo no va a nacer", cuando se especulaba que su pareja Mina Bonino había perdido el embarazo. Como informó Referí, Baena expresó en sus redes sociales que no es cierto que él haya dicho lo que le endilga la prensa española y que no atacó verbalmente al uruguayo. Sin embargo, horas después del mismo domingo, denunció a Valverde ante la Policía por "agresión", como informó Referí.

El comunicado de Baena

El futbolista de Villarreal, escribió este lunes, en la tarde uruguaya, un comunicado en el que expresa lo siguiente:

"El pasado sábado fui agredido por un compañero de profesión al terminar el partido contra Real Madrid. Tras el suceso, salieron a la luz unas declaraciones presuntamente realizadas por su entorno, en el que se decía que había deseado el dolor de un familiar. Desde entonces, y como no puede ser de otra forma, no se ha publicado ninguna evidencia que pruebe los hechos que se me imputan".

Y sigue: "Se aprovechó una desgracia para justificar la agresión y hay mentiras que duelen más que los golpes. El daño que se le está haciendo a mi familia es irreparable e injustificable: amenazas, insultos e incluso, mensajes privados deseando la muerte a mi familia. En el día de ayer denuncié el caso ante la Policía. Dejemos que la Justicia haga su trabajo".

"Ahora, mi único objetivo es centrarme en mi profesión y ayudar a mi club a cumplir sus objetivos. Alex Baena", finaliza.

Aquí se puede leer el comunicado:

El comnicado de Alex Baena por la agresión de Federico Valverde