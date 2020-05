Alfie advierte de "pérdida de alfabetización" por el coronavirus y pide "no excederse" en el gasto para no complicar la salida

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, aseguró que la vuelta a clases es un tema de "honda preocupación" para el gobierno por la eventual "pérdida de alfabetización" de algunos alumnos que no tienen clases presenciales por la emergencia sanitaria.

Si bien no está definido cómo ni cuándo el año lectivo volverá a la normalidad, el economista advirtió acerca del "daño que se le hace a los niños en la primera edad" cuando se los priva de ir a clases. "No es solo perder el año, en algunos casos puede ser perder toda la alfabetización que tuvieron", aseguró en el programa de radio Informativo Carve.

Alfie contó que el Ministerio de Educación y Cultura dispone de ciertos indicadores para medir el impacto de la emergencia sanitaria en el nivel educativo, a partir de los datos del Plan Ceibal. "Vemos cómo las actividades culminadas a los trabajos propuestos caen semana a semana", señaló el jerarca, e hizo hincapié en que hasta el 6 de mayo apenas 28% de los escolares había ingresado a la plataforma de matemáticas.

Sin embargo, el director de la OPP indicó que los datos de Uruguay no difieren de los datos del resto de los países. "Esto pasó en todo el mundo", aclaró en la entrevista en radio Carve.

En cuanto a la estrategia adoptada por el gobierno, Alfie dijo que se seguirán dando "pasos cortos" con la intención de no dar marcha atrás, aunque lo harán si es necesario. "Si no hay más remedio se va a retroceder", advirtió.

El economista destacó las acciones implementadas por el Poder Ejecutivo desde el 13 de marzo, que dieron lugar a "resultados satisfactorios". "El gobierno no ha puesto en riesgo ni quiere poner en riesgo la salud de la población, y eso está absolutamente demostrado con las medidas que se han tomado desde el primer día, apelando a la libertad responsable".

Sin embargo, instó a no darle trascendencia excesiva a los resultados de los test aleatorios hechos al personal de la construcción, que todos dieron negativo. "El cero no quiere decir cero. Lo único que ratifica el cero es lo que uno está viendo, la baja prevalencia del virus dentro del país, pero no quiere decir que es cero, cero riesgo, e incluso no quiso decir que no hubiera ningún caso que fuera asintomático", señaló.

Leonardo Carreño

Moderar el gasto

El director de la OPP advirtió sobre las complicaciones a futuro que puede traer el gasto a esta altura de la crisis sanitaria, económica y social. "Si nos excedemos en gastos ahora, puede complicarse luego la salida", dijo al Informativo Carve.

Respondió al pedido del Frente Amplio de que el gobierno destine más dinero en prestaciones para los más vulnerables, en particular la implementación de una renta básica. "La verdad sea dicha, ojalá tuvieramos la capacidad de gastar más, porque es evidente que en algunos lugares habría que hacer algo más", reconoció.

"Pero ¿sabe lo que pasa? La situación de deuda y de desequilibrio fiscal que se heredó, en un país que no tiene moneda propia y por lo tanto cualquier emisión se traslada fuertemente a los precios, no hace posible eso", agregó enseguida.

Por eso, concluyó que no es posible incrementar el gasto. "Lamentablemente no es posible. Se están tomando una cantidad de medidas, se sabe que va a aumentar el desequilibrio fiscal. Si nosotros ponemos en riesgo la perspectiva de mediano y largo plazo, eso complica más la recuperación y la actividad económica", valoró.

"Estamos midiendo día a día determinados indicadores de alta frecuencia para monitorear la situación económica y a partir de ahí ver y tratar de focalizar algunas ayudas", dijo, y puso como ejemplo la asistencia a restaurantes y clubes deportivos concretada la semana pasada.

"Van apareciendo los problemas, vamos tratando de paliarlos en muchos aspectos. Sabemos que no podemos solucionarlos, nuestra respuesta fue bien rápida y contundente, basada en la experiencia al principio", dijo Alfie, y puso como ejemplo las medidas de crédito.