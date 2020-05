La defensa de Alfie sobre desmonopolizar ANCAP, el cruce Paganini con Cosse y las dudas en la coalición

No es extraño que cuando un dato económico parte las aguas, alguien se acuerde del contador y expresidente de Peñarol, José Pedro Damini, y su célebre “los números no mienten, mienten los que hacen los números”.

Este lunes, otro conocido contador aurinegro –que pasó de manejar las finanzas de su club a gestionar las del país– eligió una forma distinta de referirse a esa relatividad a la que puede someterse toda teoría, incluso aunque se trate de una vaca sagrada como el monopolio de la importación de combustibles.

“Los estudios que hay en el fondo van a depender de las hipótesis que uno formule. Todos sabemos que la planilla de Excel soporta lo que uno quiere creer al final del camino. La única verdad al final termina siendo el precio de mercado”, sentenció Isaac Alfie, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), cuando la comisión especial del Senado llevaba ya horas discutiendo los posibles efectos de la derogación al monopolio de ANCAP en la importación, exportación y refinación de petróleo planteada en el artículo 230 del proyecto de ley de urgente consideración.

Alfie, junto al ministro de Industria Omar Paganini, llevaron la voz cantante de la defensa de la propuesta del Ejecutivo no solo ante la crítica de la oposición frenteamplista, sino ante las ya conocidas diferencias que el tema abre en la coalición de gobierno.

"El capítulo de desmonopolización se podría resumir en una frase: tratar de beneficiar al consumidor. Lo que queremos es incentivar la eficiencia en un sistema que por definición no son de competencia perfecta", dijo Paganini al comienzo de su intervención. El ministro planteó que para el gobierno "existe una regulación excesiva en el mercado de combustibles y petróleo de crudo", con una empresa que actúa como "regulador y proveedor" al mismo tiempo. Según Paganini, las disposiciones incluidas en el proyecto buscan combatir esa situación a través de la modificación del monopolio y el fortalecimiento de las unidades reguladoras.

Alfie añadió que el país debe "integrar la refinería" en el mercado regional y sostuvo que incluso hay "posibilidades de que vengan otras refinerías" para sumarse a la de Ancap .

El director colorado de OPP también arremetió contra los argumentos en contra de la iniciativa, tanto de la oposición como de sus correligionarios. "Estos argumentos los escuché cuando se desmonopolizó el puerto, los seguros y la telefonía celular. Al final, lo único que hizo fue mejorar las empresas públicas. Ninguna de esas empresas tuvo problemas. Las únicas que terminan teniendo problemas y sobrecostos son las que tienen monopolio. Nada más que eso, no es para dar mucha vuelta", dijo.

Coalición

Desde que la palabra “derogación” apareció en el borrador de la ley de urgencia acompañando al monopolio de Ancap, en la coalición de gobierno han predominado las diferencias respecto al éxito de la iniciativa.

Ni Cabildo Abierto ni el Partido Colorado –salvo excepciones– coinciden con la forma en la que se plantea la modificación a un tema que entienden complejo.

Si bien el porvenir del polémico artículo se terminará de saldar este sábado, en una reunión de la comisión bicameral del oficialismo, los partidos ya discuten informalmente sobre posibles caminos a tomar, con opiniones que ni siquiera son uniformes en la interna de cada colectividad.

En el Partido Colorado, por ejemplo, en Batllistas plantean que la ley de urgente consideración instale una comisión de expertos y fije plazos para la discusión de la política nacional de hidrocarburos. Esa idea supone realizar algo análogo a lo previsto para la reforma de la seguridad social, pero para discutir cómo se implementaría la derogación del monopolio de Ancap.

En el sector Ciudadanos pretenden directamente eliminar el artículo, bajo el argumento de que el Compromiso por el país firmado por los cinco partidos de la coalición no contemplaba la iniciativa.

Cabildo Abierto también ha expresado en más de una oportunidad su reticencia a la derogación del monopolio. Guillermo Domenech, representante de ese partido en la comisión especial del Senado, graficó su escepticismo este lunes cuando le preguntó a Paganini y a Alfie “qué seguridad” se podía brindar de que la competencia va a derivar en “un combustible más económico”, una consulta que también expresaron senadores de la oposición.

“No tenemos ningún prejuicio contra el Estado ni contra la actividad privada y nos gustaría que Ancap pudiera competir con otras empresas. Pero pregunto, porque no tengo conocimiento de un ramo tan particular, qué posibidlidad tiene Ancap de competir con las grandes multinacionales de combustibles”, dijo Domenech.

“¿Quién me asegura a mí que la competencia va a rebajar el precio? Para nosotros que somos legos en la materia nos resulta imprescindible tener certezas. Esto no es como los Juegos Olímpicos, que es competir por espíritu competitivo. No, esto es por plata y el tipo que va a cargar combustible para salir a sembrar una chacra tiene que tener certeza de que eso va a salir más económico”, agregó el legislador de Cabildo Abierto.

El ministro de Industria, sin embargo, no es partidario de desglosar el artículo para discutirlo por separado, como plantean algunos legisladores oficialistas, y tal como sí se anunció para algunas disposiciones de telecomunicaciones. “No creo que se vaya a desglosar. Puede ser que sufra alguna modificación”, dijo ante la prensa a la salida de la comisión.

"Que se quede tranquila"

La senadora frenteamplista Carolina Cosse, exministra de Industria, participó de la sesión y protagonizó un contrapunto con Paganini respecto a varios capítulos del proyecto.

La hoy también candidata a intendenta de Montevideo llevó 13 preguntas para Paganini, que en un momento le dijo que podía quedarse "tranquila" de que no se iban a desatar efectos nocivos sobre la empresa estatal.

"Si el tema es que se achique el mercado de Ancap porque alguien puede competir un poco, que se quede tranquila la senadora Cosse que en la región tiene mercado", dijo Paganini. "Acá no se trata de que yo esté tranquila. Hice 13 preguntas y me gustaría que respondieran", retrucó la exministra.

Más allá del cruce puntual, Paganini insistió en que "Ancap no tiene que tenerle miedo" a la competencia regional. "¿Por qué queremos que haya competencia? Porque la competencia genera eficiencias, y la eficiencia hace que podamos bajar los costos. Nuestro planteo no es sacar el Estado sino darle alas para que vuele en la región", concluyó.

Mientras que Cosse citó un informe de la consultora CPA Ferrere que señalaba que "la libre importación no asegura necesariamente precios competitivos para los consumidores", Paganini retrucó con otro estudio de esa misma empresa, que registró "un sobrecosto de US$ 150 millones" en el mercado.