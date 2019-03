Un repaso por las frases del Indio Solari que aparecen en su autobiografía

Pocas figuras hay como el Indio Solari. Figura adorada con fervor religioso por sus fanáticos, rechazada por otros, autor de algunas de las canciones más icónicas del rock argentino, hombre de convicciones firmes y, también, responsable de un aura de misterio sobre su vida que se abre pocas veces para revelar lo que hay detrás.

Sin embargo, en un giro a esa costumbre, Solari le permitió al periodista Marcelo Figueras hurgar en su memoria para trabajar juntos en el libro Recuerdos que mienten un poco, lo que les llevó varios años. Editado por Sudamericana, recién a partir de este viernes 15 de marzo puede encontrarse en las librerías uruguayas. Tiene 863 páginas y un costo de $ 890.

Desde el momento en el que sus padres se conocen hasta el presente, entre rumores de su retiro de los escenarios y con un disco nuevo (El amor, el ruiseñor y la muerte, del que revela que la alternativa a la foto de sus padres de la tapa era la de Eva Perón, que una vez lo tuvo en brazos) editado en julio de 2018, Solari da su versión de los hechos, de los más conocidos o de los más íntimos. Analiza sus creaciones, sin explicar, pero echando luz sobre sus crípticas letras, cuenta sus influencias musicales y artísticas, repasa sus experiencias con las drogas y explora su impacto cultural.

“La memoria es lo que uno recuerda, sí, pero al mismo tiempo es lo que uno cree que recuerda, y además lo que dice que recuerda”, dice el artista de 70 años. Y estos son algunos de los fragmentos más destacados de esa memoria:

Sobre su infancia problemática

Carlos Solari no era un alumno ejemplar. Criado entre Paraná y La Plata, terminó la secundaria y llegó a anotarse en la universidad para estudiar bellas artes, pero a lo largo de todos esos años fue expulsado varias veces, incluso de la facultad. Sobre ese período dice en el libro: “Cuando me echaban de todos los colegios, yo no me ponía contento. Uno no se jactaba de algo así, porque dolía. Además había que bancarse a los padres remachando eso de que con la guitarrita y con la escritura me iba a cagar de hambre. Y la realidad parecía darles la razón: tus compañeros se habían recibido y vos seguías amurado en un cuartucho, escribiendo, pintando con pintura regalada… Y mientras tanto, mirabas al cielo y te rebelabas, pensando: ¿Por qué me despertás esta ambición si no tengo posibilidades?

Sobre la psicodelia

Apenas concluyó su educación, Solari se metió en el mundo del arte, como poeta, músico y artista. Si bien faltaba todavía una década para que se formaran Los Redondos, las influencias de la banda surgieron a fines de los años 1960, con la psicodelia. "Yo me considero un hombre de la psicodelia", dice Solari en el libro. "Imagino que hoy habrá otras experiencias a disposición, que le serán parangonables de algún modo. Pero aquello era otro contexto y otras drogas. Lo que hizo en mí fue abrir mi cabeza, básicamente".

Sobre Los Redondos

En 1976 nace la banda que lo llevaría a la fama. Sobre ella reflexiona: "Haber sido marginal en serio —política, cultural, socialmente— te dotaba de una cierta fortaleza. Lo que perseguíamos no era una satisfacción epitelial, efímera. En la época que empezamos no había premio alguno, ninguna zanahoria bailando ante tus narices.”

Y también analiza el componente cuasi religioso que acabó teniendo el grupo que lideró junto al guitarrista Skay Beilinson: “Creo que lo que inspiró esa cosa religiosa fue, sencillamente, la felicidad de la gente que nos iba a ver. A pesar de que de algún modo pareciese una contradicción, porque la temática que tocábamos, la tensión que producíamos, distaba de ser ligera. Pero la gente salía feliz de los shows. Eso era lo que te quitaba de encima el demonio, no era cuestión de rezar: lo que funcionaba era ir a un lugar donde lo expulsabas de veras, participabas de una experiencia dionisíaca.”

Sobre la separación de la banda

En 2001 se acabó el proyecto, luego de una pelea entre Solari y Beilinson. Para el cantante, fue una traición. “Lo que pasó esa noche me sorprendió… Lo único que sé es que seguimos gritando hasta que Skay se fue a la mierda, porque no le gustan las situaciones tensas. No recuerdo si al final dije expresamente Esto se acabó acá, pero me subí al coche… y volví a casa. … Me enfurecí tanto que no daba para volver atrás. Porque esos son los términos en que yo vi y sigo viendo la cosa: para mí fue una traición. Que arruinó un eje de mi vida, algo central. Más allá de Bruno y de Virginia (su hijo y su esposa), no me han pasado cosas más importantes: ¡como proyecto de vida, yo fui un Redondo durante casi toda mi existencia!”

Sobre sus letras

Uno de los elementos más conocidos de la carrera artística del Indio Solari son sus letras, que han sido analizadas, disecadas y exploradas infinidad de veces. Pero el cantante rechaza la denuncia de que es un letrista críptico, alegando que cuando es necesario no lo hace. “Mucha gente tendía a menospreciar a nuestro público. Pretenden que no pueden entender lo que les estoy diciendo, por eso de que mis letras son crípticas. Pero en los momentos claves de la canción, soy bruscamente claro. Puede que el relato no sea simple, la forma en que voy encadenando imágenes. Pero, cuando llego ahí, cuando digo violencia es mentir, o todo preso es político, o nuestro amo juega al esclavo… Ahí nadie se confunde ni se pierde. Eso es una bandera y así lo entienden.”