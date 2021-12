Alta demanda por arrendamientos de campos elevó 15% su precio promedio

En el primer semestre de 2021 se concretaron 1.206 contratos de arrendamientos de campos, un 25% más que en el mismo período de 2020. Se arrendaron 436 mil hectáreas en diferentes puntos del país (14% más superficie que en igual período anterior), con un precio promedio de US$ 112 por hectárea por año. Y el valor total de los arrendamientos superó los US$ 48 millones (15% más).

Los datos surgen del informe semestral que divulga la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA), del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), que analizan el mercado de arrendamientos.

La mayor cantidad de operaciones se realizaron entre abril y junio, con un precio promedio trimestral de US$ 116 por hectárea al año. La mayoría de los contratos se acordaron por dos años, una situación que se repite desde 2016. También hubo acuerdos por más de cinco años, aunque fueron los de menos superficie arrendada; los rubros con más presencia en estas operaciones fueron la forestación y la ganadería.

Mucha demanda y oferta escasa

Rodrigo Silveira, director de Silveira Negocios Rurales, informó a El Observador que actualmente la empresa ha recibido muchas consultas de interesados por arrendar tierras de diferentes perfiles productivos.

“Hay mucha demanda por arrendar campos y la oferta está escasa”, comentó, y detalló que, si bien se buscan “todos los tipos de campo”, los principales perfiles demandados son los ganaderos y los agrícolas.

Según el informe del MGAP, los arrendamientos de campos ganaderos, agrícola-ganadero y de agricultura de secano, sumaron más de 391 mil hectáreas; esto corresponde a un 90% del área arrendada en el primer semestre de 2021. Estos rubros implicaron un desembolso de US$ 43 millones.

Amplia variación en los precios

Los precios de las rentas presentaron en el primer semestre del año una amplia variación. La mayoría de las operaciones se registraron en un tramo de entre US$ 50 y US$ 100/ha/año.

El promedio de renta para los campos ganaderos fue de US$ 67 por ha; el de los campos agrícola-ganaderos de US$ 146; y el de los de agricultura de secano de US$ 322/ha/año.

Algunas rentas aumentaron y otras disminuyeron, dependiendo del destino productivo de los campos elegidos.

Para las operaciones agrícolas, la renta aumentó de US$ 200 a US$ 322 (+61%). En el caso de las operaciones agrícolas-ganaderas, el valor aumentó un 24% con respecto al año pasado y quedó en US$ 146 por ha. En las operaciones agrícolas-lecheras, el incremento fue de 12% y quedó en US$ 146 por ha.

Por otro lado, el precio de la renta de campos con destino a forestación bajó un 16% y se situó en US$ 135 por ha. Los campos de perfil ganadero mostraron una leve corrección del 3% a la baja y se pagaron a US$ 67 en promedio, mientras que la renta de los campos destinados a lechería disminuyó 2% y se ubicó en US$ 147 por ha.

Los departamentos con más rentas

Los departamentos donde más superficie se arrendó –140 mil hectáreas en el primer semestre– fueron Paysandú, Artigas y Soriano.

En Paysandú y Artigas se negociaron principalmente campos ganaderos y en Soriano, el 50% de la superficie arrendada, se destinó a agricultura de secano. El monto de esos negocios superó los US$ 18 millones, según la DIEA.

Donde se concretaron los contratos de renta con mayor precio fue en Soriano (US$ 259/ha/año), Colonia (US$ 194/ha/año) y Canelones (US$ 189/ha/año), departamentos en los que hay una importante presencia de la producción agrícola.

Por otro lado, los contratos que se acordaron con menores valores se realizaron en Rivera (US$ 41/ha/año) y en Cerro Largo (US$ 72/ha/año).

A continuación, el informe completo de la DIEA:

Comunicado Prensa Arrendamientos 1ersem2021 by Analía Pereira on Scribd