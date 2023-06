Álvaro Villar dijo que retiró su renuncia al Maciel para que le hagan un sumario y "se investigue todo lo que haya que investigar"

El exdirector del Hospital Maciel, Álvaro Villar, dijo que retiró su denuncia –presentada semanas atrás ante la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE)– a un cargo presupuestado como cirujano de ese hospital para que "hagan el sumario que quieran hacer si es que esa es la decisión y que se investigue todo lo que haya que investigar" respecto a las presuntas irregularidades en su gestión.

El actual director del Hospital de Clínicas dejó la dirección del Maciel en abril de 2020 pero mantuvo su cargo presupuestado en ASSE como cirujano de ese centro asistencial hasta el 19 de mayo de este año, cuando renunció argumentando que las tareas al frente del Hospital de Clínicas (que depende de la Facultad de Medicina) le insumían demasiado tiempo y que no quería prorrogar su licencia sin goce de sueldo pese a que podía hacerlo.

"En la medida que estoy comprometido y estoy trabajando en el Hospital de Clínicas me parecía que lo correcto era liberar el cargo que tenía en ASSE. Por eso presenté la renuncia hace unos meses. Ahora cuando vuelven a sacar estas cosas, que me llamó mucho la atención que volviera a salir esto sin elementos nuevos, envío una carta pidiendo que la renuncia mía quedara sin efecto. Me quedé para que si se tiene que investigar, se tiene que hacer un sumario, que se haga", dijo este martes en Informativo Sarandí (Radio Sarandí).

Según se informó en los últimos días, una investigación interna de ASSE concluyó con la sugerencia de un sumario a Villar y los integrantes de su equipo de gestión por presuntas irregularidades en la Comisión Pro Remodelación y Ampliación del Hospital Maciel entre 2015 y 2019.

Como la renuncia de Villar había ocurrido antes que el directorio de ASSE tratase el tema de las presuntas irregularidades, en el prestador público había dudas de si era posible imputarle la falta administrativa –el sumario en este caso–, debido a que ya no pertenecía a la institución.

"Yo tengo derecho como funcionario que se haga un sumario. Es decir, creo que lo mejor es que se me haga un sumario, que se investigue todo lo que se tenga que investigar. No tengo ningún problema en eso, pero me parece que lo que no le sirve a nadie es que se sigan revolviendo hechos y no se concrete", sostuvo Villar que resaltó varias veces en la entrevista con Informativo Sarandí que las acusasiones que surgieron en los últimos días están "hace años".

Villar recordó que la investigación en Fiscalía, tras la denuncia de ASSE en 2020, no ha tenido prácticamente avances.

"Se hicieron denuncias que en ningún momento siguieron adelante. No se encontró nada en el hospital que fuera un elemento para hacer una investigación en ese sentido", afirmó.

"Todo lo que se hizo en el Maciel está registrado, hay libros y actas donde está todo. Si se quiere investigar, se puede hacer. Esta investigación en realidad es lo mismo que se viene hablando hace tres años. No se avanzó nada en esto, no hay elementos nuevos y nosotros hemos manifestado, cada vez que nos han preguntado de esto, o cuando nos llamaron para tomar declaración, que queremos que se investigue", sostuvo.

La investigación y las irregularidades

A los pocos meses de asumir el gobierno, el directorio de ASSE radicó una denuncia penal contra la gestión de Villar en el Hospital Maciel por una presunta conjunción de interés público y privado.

La decisión estuvo fundada en las conclusiones preliminares de una auditoría que encontró diversas irregularidades y provocó –también– la instrucción de una investigación administrativa sobre Villar y los integrantes de su equipo de gestión.

La investigación se centró en las obras de la Comisión Pro Remodelación y Ampliación del Hospital Maciel (2015-2019) y tomó como insumo también el resultado final de la auditoría interna cuyas “conclusiones son coincidentes con las emitidas por la instrucción actuante”.

A modo de resumen, señala que hubo: ausencia de controles en todas las etapas de procedimientos de compra y gasto; ausencia de oposición de intereses, falta de transparencia que impide asegurar el buen uso y manejo eficiente de los fondos públicos por falta de procedimientos de compra competitivos; omisión de solicitud de presupuestos; debilidad en la información sobre costos totales de obra; obras sin el control de la división Arquitectura de ASSE; exceso de costos respecto a lo planificado; irregularidades en los pagos y facturación de fondos recibidos de la Comisión de Apoyo Local del Hospital; fondos de Lotería no rendidos e irregularidades en la contratación de profesionales.

Específicamente, el documento pone el acento en la irregularidad de la contratación de dos arquitectos privados, ambos de apellido Martínez, “con remuneración aparte” cuando eran funcionarios públicos para hacer “tareas técnicas propias” (direcciones de obra) que “estarían comprendidas en las inherentes a sus cargos presupuestales”.

El exdirector del Maciel aseguró este martes que "esto lo dijeron hace tres años" y "no se concretó nada si esto estaba bien o estaba mal". Villar dijo que en el caso de los arquitectos se actuó de acuerdo a las consultas jurídicas y los criterios contables.

"Todos los hechos que hace el director tienen que estar revisados, tiene que haber un abogado, un contador. Y se hizo todo eso", afirmó este martes.

"Estuvimos al frente del Maciel durante ocho años. En esos años todas las actividades del hospital fueron auditadas y las dos comisiones que funcionan dentro del hospital tienen sus propias auditorías también", dijo Villar. "En el caso de la comisión de apoyo, como es una comisión de derecho privado, tiene su auditoría" por parte de una "empresa muy reconocida y respetada en el medio que hace las auditorías históricamente en esa comisión". "Son comisiones además que están integradas por notables que son de todos los sectores, no es que sean comisiones integradas por gente de un partido o del otro. Las dos comisiones son integradas por figuras muy respetadas y reconocidas", alegó el exdirector.

Por otro lado, señaló que "la lotería (del Maciel) exige todo un control de los fondos, un seguimiento, la misma Lotería Nacional tienen un control sobre el hospital, sobre qué es lo que hacemos con cada uno de los pesos que entra".