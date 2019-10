América Latina sin rumbo

El pasaje del subdesarrollo al desarrollo es gradual, lento, difícil y nunca está garantizado. En la metáfora del palo enjabonado, la trampa de los ingresos medios puede hacer que el proceso se derrumbe súbitamente luego de años de una gradual mejora. En América Latina son (o eran) tres los países que tenían chance de lograr ese transito arduo y lleno de riesgos. Ahora muy probablemente Chile haya quedado por el camino. No me creo que el caos instalado fue una respuesta espontánea de un conjunto de estudiantes bien intencionados. A confesión de parte, la manipulación venezolana seguro tuvo algo que ver. Lo cual no quita que luego, la pésima respuesta del gobierno a través de la brutalidad militar han puesto esa trayectoria de Chile al borde del descalabro. La violencia de ambas partes ha reabierto las heridas del pasado. En cuestión de horas el país trasandino ha retrocedido a una situación tremendamente compleja de la que llevará tal vez años salir. Tal vez en la batalla continental por abandonar el subdesarrollo quedamos solo dos en carrera, Costa Rica y Uruguay.

Lo de Chile parece una asonada muy oportuna para incidir en los procesos electorales de los otros dos países del Cono Sur, Argentina y Uruguay, y llega complementada con el muy probable fraude en Bolivia de manera de consolidar una presidencia perpetua. Ningún país es el paraíso terrenal. Y mucho menos en América Latina, donde algunos países son un verdadero infierno. Tanto Uruguay como Chile recibimos inmigrantes cubanos y venezolanos todos los días. No hay una emigración desde Chile. Hay que ser algo ingenuo para creer en la espontaneidad del caos generado por una suba mínima del precio del boleto. El subte no es de madera, incendiarlo no parece tarea de improvisados.

Según el economista Manuel Adorni, “2007 a hoy el subte en Chile subió 98% y el salario mínimo 109%. En 2011 la canasta básica representaba 19,27% del salario mínimo, hoy el 14,34%. Tarifa de luz: en 2012 representaba el 9,8% del SM, hoy el 7,6%. Desde 2011 el agua subió 4,3%, el SM 75%”.

La inflación de Chile es 2,2% por año, en Uruguay 7,8%, y es éste el impuesto más gravoso para los asalariados y desocupados. El desempleo oficialmente en agosto se mantuvo estable en 7,2%, sin cambios respecto a julio y un punto menos que un año atrás. Según la Universidad de Chile es más alto, 8,4%. En Uruguay el desempleo fue en agosto 9,1%.

Por supuesto ningún país es perfecto y está claro que el manejo tras la protesta fue un desastre. Pero por más problemas que pudiese tener la sociedad chilena, es injustificable todo lo que ha sucedido, no se puede justificar ni la violencia inicial ni la represión posterior que sumó varios muertos. Las protestas en Barcelona no han causado muertes. Todo tiene un límite.

Esta misma semana en Bolivia también estallaron protestas ante un muy probable fraude electoral. Como antes en Venezuela, serán acalladas por las buenas o por las malas. En ambos casos se terminará consolidando la presidencia perpetuamente reelegida al margen de la constitución. En el caso de Bolivia, decretando que no hay segunda vuelta y punto.

No tienen porqué ser los últimos estallidos. Los indicadores sociales y económicos de Argentina son mucho peores que los de Chile, de modo que lo que suceda en el país vecino es imprevisible. Si hay balotaje se prolongará una incertidumbre grave para la economía. Si no hay ballotage será porque se vuelve a consolidar la hegemonía peronista. Y si no gana el peronismo?

El 2020 será muy inestable en casi todo el continente. América del Sur, pasado el boom de las materias primas, no ha logrado consolidar ni la estabilidad económica, ni un consenso social, ni una alta calidad democrática. Atrapada por extremismos que se retroalimentan, las fuerzas políticas de centro no logran encauzar procesos de crecimiento y redistribución. Es dudoso que sobreviva el Mercosur, es dudoso que la propia democracia permanezca saludable a nivel continental. Uruguay parece una cáscara de nuez navegando olas cada vez más altas. Una cáscara de nuez que tiene la economía estancada, reservas del Banco Central en caída, desempleo en ascenso. En un continente en el que el autoritarismo y la violencia cotizan al alza y vienen tanto desde la derecha como desde la izquierda.

El camino al desarrollo de América Latina parece cada vez más lejano y tal vez en carrera solo quedemos Costa Rica y Uruguay, eso en caso de que quien obtenga el gobierno logre al mismo evitar perder el grado inversor y una reactivación económica. Sería importante desde ya asegurar a quien sea que le toque administrar un período tan difícil que no se le responderá con el caos callejero. La gobernabilidad que en 1985 planteó Wilson Ferreira Aldunate, en un escenario sin mayorías parlamentarias y dado lo turbulento del contexto, puede tener más vigencia que nunca.