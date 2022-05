Ancap otorgará auspicio por US$ 108.000 para automovilismo

El Directorio de Ancap aprobó cuatro propuestas de inversión en automovilismo comprendidas en el contrato de franquicia firmado entre el ente y la empresa Ducsa en octubre de 2021. Estas comprenden los auspicios de los pilotos nacionales Maite Cáceres, Martín Cánepa y Andrés Marieyhara, y de FIA Rally Star, una organización dedicada a la búsqueda de jóvenes promesas para el automovilismo a nivel mundial.

La resolución oficial fechada el 31 de marzo, dice que el ente auspiciará a Cáceres como la primera piloto mujer en competir fuera del país. El auspicio incluye participación como sponsor principal en los espacios del automóvil de competición de la F4 USA, a desarrollarse entre marzo y noviembre de este año, y en conferencias, contenido de redes y derechos de imagen. El monto asignado es de US$ 40 mil, de los que US$ 30 mil se abonan en efectivo y US$ 10 mil adicionales si el deportista consigue el top 5 al finalizar el campeonato, según se explica.

En tanto, Cánepa recibirá un apoyo de US$ 28 mil, de los cuales US$ 15 mil se abonan en efectivo, US$ 5 mil en lubricantes y US$ 8 mil adicionales en lubricantes si el piloto consigue el top 5 al finalizar la competencia, según explica la resolución. Cánepa participará en nueve circuitos de rally en Córdoba (Argentina) entre marzo y diciembre de 2022. Ancap tendrá presencia en el vehículo, uniforme y en la difusión de las carreras.

El tercer auspicio al piloto Marieyhara es para su participación en el campeonato Copa Ibérica en España y Portugal, que tendrá seis fechas hasta noviembre de 2022, dos de ellas dentro del Rally Mundial. El auspicio incluye identificación del piloto y “activaciones de comunicación” por un valor de US$ 10 mil en efectivo.

Por otra parte, otros US$ 30 mil se volcarán para auspiciar a FIA Rally Star como sponsor principal. El programa busca jóvenes talentos de entre 17 y 26 años a nivel mundial. Este año llevará a cabo esa acción por primera vez en Uruguay “promoviendo la diversidad de pilotos”, dice la resolución oficial.

En el considerando de la resolución se establece que “la presencia de las petroleras en actividades de automovilismo a nivel mundial son una constante como modo de posicionar combustible y lubricantes en alta competencia”.

Agrega que desde el punto de vista comercial, “estas actividades se encuentran dentro de los valores que se quieren preservar con la marca Ancap y que se propone llevar a cabo en el marco del contrato de franquicia”, entre Ancap y Ducsa.

Aviso y entrevista por US$ 10.500

El mes pasado la presidencia de Ancap también aprobó una propuesta de la revista estadounidense Newsweek, para que la empresa participe en una publicación especial con temas específicos sobre actividades de la economía de Uruguay.



La participación tendrá un costo de US$ 10.500, e incluye el logo de Ancap en la publicación impresa y en la edición digital, con un acceso directo mediante código QR, a una entrevista realizada al presidente del ente, Alejandro Stipanicic, sobre hidrógeno verde, un tema de “importancia estratégica” para el futuro energético del país, dice la resolución. Además incluye otra página con un aviso empresarial, explica la resolución.



El documento dice que realizada la imputación presupuestal del gasto al rubro que corresponde, el informe de costos de la gerencia económico financiera determinó disponibilidad de recursos para aceptar la propuesta.