Anderson Daronco, el "juez fortachón" que dirigirá el partido Uruguay-Ecuador

El árbitro brasileño Anderson Daronco fue designado por la Conmebol para conducir el primer partido de Uruguay en la Copa América, el domingo a la hora 19 frente a Ecuador en Belo Horizonte. Los asistentes serán Marcelo Van Gasse y Kleber Lucio Gil, y el cuarto árbitro el colombiano Nicolás Gallo.

Los árbitros de VAR serán Wilton Sampaio (Brasil), Fernando Rapallini (Argentina), Rodrigo Correa (Brasil). Actuará como observador de VAR Sergio Correa (Brasil).

El asesor de árbitros será el paraguayo Enrique Cáceres.

Daronco se destaca por su gran aspecto físico y por eso lo bautizaron el "juez fortachón" en Brasil. "No me gusta presumir de mi físico para que me respeten. El respeto viene por la forma en que trato a los jugadores y por el nivel de acierto en las decisiones tomadas. No presto mucho atención a lo que dicen de mí por el físico, pero tengo conocimiento que me apodan el juez fortachón", dijo en una entrevista en medios brasileños.

A los celestes los dirigió en un partido de 2017 frente a Venezuela que terminó 0-0 por las Eliminatorias y en esa oportunidad amonestó a Nahitan Nández.

El mismo año dirigió en el Sudamericano sub 20 el partido entre Uruguay y Brasil que terminó 3-3 y expulsó a Rodrigo Bentancur a los 87 minutos.

Por otra parte, Conmebol confirmó que Esteban Ostojich será el cuarto árbitro de Paraguay-Catar este domingo a la hora 16 y el observador VAR para ese partido será Jorge Larrionda.