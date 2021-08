Andrade sobre irregularidades en su casa: "La intendencia, lo que te cobra, se lo voy a pagar, es fácil"

El senador del Frente Amplio Óscar Andrade se refirió este lunes a las irregularidades que el periodístico Santo y Seña informó sobre la construcción de su casa (no regularizó los planos ante BPS y paga contribución como terreno sin construcción) y dijo que acumuló una serie de deudas porque era "la única forma" que tenía de hacerse con la propiedad y que, a pesar de esa dificultad económica, prefirió donar su sueldo de legislador por no "traicionar una convicción".

"Al BPS yo no le tenía que pagar nada, en todo caso no pagué un arquitecto. La intendencia lo que te cobra se lo voy a pagar, es fácil. Yo me endeudé con la casa, pero no con la intendencia. Me endeudé años con el Fondo de Vivienda, la barraca de materiales, compañeros. Deudas acumulé un montón porque es la única forma que tenés", dijo a Informativo Sarandí.

"Recién puse las puertas el año pasado", aclaró.

Aunque reconoció su falta al no pagar los tributos y dijo tener el deber de regularizar la situación, el legislador aseguró no arrepentirse de su decisión. "Yo no elegí irme de vacaciones a Europa. Mi situación es mi patrimonio, es lo único que tengo. Es esta casa, sin terminar. No tengo auto, no tengo moto", sostuvo y agregó: "Yo no estoy diciendo 'no me cobre la deuda'. La deuda la tengo que pagar. Ahora no me diga que se va a fundir la intendencia por los pesos de un terreno".

El periodístico había informado de una deuda cercana a $ 100 mil en tributos que no paga desde el 2011. Andrade justificó esas irregularidades afirmando que prefirió priorizar muchos fines de semana en actividades solidarias en lugar de hacer horas extras en su trabajo. "Yo tengo en los últimos 11 años no menos de 300 fines de semana que participé en jornales solidarios. Si en vez de participar en jornales solidarios hubiera hecho horas extra los fines de semana hubiera tenido ingresos que me hubieran permitido no sé... nunca saqué la cuenta entera, pero si en vez de ir, como el fin de semana pasado, a techarle a Rosana, que estaba pasando un invierno terrible en el Marconi, todavía con cáncer, le hubiera dedicado todos esos fines de semana a hacer horas extras capaz que tenía una casa en otro lugar, más linda, más grande, terminada y hubiera podido pagar un arquitecto. Fue una opción sí. ¿Vos te pensás que yo me arrepiento? ¿Sabés el abrazo que le di a Rosana? ¿Sabés cuánto vale eso?", indicó.

También subrayó que contraer una deuda "no es criminal", pero a la vez señaló que cuando tuvo que decidir siempre eligió las "cosas prioritarias". "Si vos me decís 'podías haber dejado (la construcción de la casa) y en vez de poner los pisos en el rancho pagar antes la contribución', es una decisión difícil. Tenés gurises con asma, te cuesta mucho no tener piso en el rancho porque se te junta polvo como loco", justificó.

En los últimos días, con Enrique Rubio a la cabeza, recibió diversas propuestas de dirigentes frenteamplistas que se ofrecieron a ayudarlo. Andrade, sin embargo, aclaró que prefería resolver su situación por su propia cuenta. "Bastantes compañeros me llamaron para ofrecerme plata. Yo voy a pagar como pueda. El año pasado no pagué porque tuve que hidrofugar porque no soportaba más la humedad".

"Yo voy a pagar esto", insistió.

A su vez, se mostró convencido de que su decisión de donar el sueldo de legislador a organizaciones no fue para evitar el pago de impuestos a la Intendencia de Canelones, sino que, como le sucede a la "inmensa mayoría de los laburantes", desde su parecer, su caso no fue una excepción y se endeudó mientras construía la casa. "Lo que no tendría que ser novedad, sino preocupación, es que para la inmensa mayoría de las familias de los trabajadores resolver el tema de la vivienda es un enorme problema. Mi caso no es excepción. Habiendo empezado a trabajar en la industria de la construcción en el 93, recién pude juntar unos pocos pesos para entrar en un terreno en el 2011".

Andrade, que admitió ser el principal afectado de la decisión, respaldó la postura de donar su salario a las organizaciones necesitadas en lugar de priorizar su bienestar personal. "Prefería donar el sueldo", dijo. Y aclaró que, de no haberlo donado, seguramente hubiera terminado la construcción cumpliendo con todas las obligaciones. Sin embargo, cree, no estuvo mal en su elección.

"Si hay gente que puede construir la casa sin endeudarse me parece bárbaro. Lo que sé es que me hice una casa en un barrio enormemente pobre, que está sin terminar, no tiene cielorraso, persiana, la fachada todavía no se la hice, le falta la doble pared, la instalación eléctrica para el piso de arriba. (...)", sostuvo. "Yo no quería no pagar impuestos. Quería donar nomás. No quería donar para no pagar impuestos. Las empresas sí, donan para no pagar impuestos", añadió.

Noticia en desarrollo.