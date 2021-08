Andrade construyó su casa en negro y nunca pagó contribución por ella

El programa Santo y Seña de Canal 4 denunció el domingo que el senador del Frente Amplio, Óscar Andrade, construyó su casa en negro, es decir que la obra nunca fue registrada en el Banco de Previsión Social (BPS).

A su vez, el predio, ubicado en San Luis (Canelones) está registrado como terreno baldío por la Intendencia de Canelones y Andrade no paga tributos desde el 2011, lo que lleva a que arrastre una deuda de casi $ 100 mil con la comuna. Fue en ese mismo año que el senador (obrero de la construcción y dirigente del Sunca antes de llegar al Parlamento) compró el terreno, por US$ 3.600 según consignó el programa de Canal 4. Por otra parte, el BPS actuará de oficio, también de acuerdo a lo informado en el periodístico conducido por Álvarez.

Andrade reconoció que la construcción no está registrada en BPS: "El plano me salía como US$ 2.000 y no tenía plata", dijo. "Mientras tanto seguí construyendo como pude", agregó.

A su vez, explicó que está en sus planes vender esa propiedad pero para ello deberá regularizar la situación ante la comuna canaria.

"Pude juntar unos pocos pesos para comprar un terreno en 2011, con muchos años de trabajo. En ese momento hacía dieciocho años que estaba en la construcción y quince que integraba la dirección del Sunca. Lo compré con una entrega y cuotas. El terreno queda en San Luis, Canelones, al norte de la Interbalnearia. Fue el más barato que conseguí en la zona: me salió tres mil dólares", expresó Andrade en una carta que publicó antes de que se emitiera el programa.

Explicó que en 2017 se mudó a la casa que estaba construyendo en San Luis. "Justo trabajé para el canal (en el programa Todas las Voces) que me va a 'desenmascarar' dos años, que coincidieron con el momento en que me fui a vivir ahí", agregó.

Varios legisladores del Frente Amplio salieron el fin de semana a defender a Andrade en las redes sociales. "Sé de su honestidad, no solo por ser su amigo sino por saber cómo piensa y vive. Las campañas de enchastre solo muestran el miedo que les genera a los poderosos", escribió el diputado comunista, Gerardo Núñez

En otro tuit agregó: "Desde hace años vienen diciendo que los dirigentes sindicales son todos ricos. Fueron a buscar la mansión de @Oandradelallana y se encontraron con una casa a medio terminar. Tuvieron que reinventar".

Daniel Olesker también tuiteó y se solidarizó con Andrade. Resaltó "su compromiso con la clase trabajadora", "en el marco de un gobierno que va en contra de los trabajadores". "Distraen y muestran a un trabajador que construye con su esfuerzo su casa. El mejor apoyo es no ver el programa", aseveró.

Total solidaridad con Oscar. Su compromiso con la clase trabajadora es claro. En el marco de un gobierno que va contra los y las trabajadoras distraen y muestran un trabajador que construye con su esfuerzo su casa. El mejor apoyo es no ver el.programa. https://t.co/sYBmTYenCa — Daniel Olesker (@DanielOlesker) August 1, 2021

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, fue otra de las que se pronunció y mostró su apoyo al senador Andrade. "Ladran Sancho...", tuitó y posteriormente citó la cuenta del legislador.