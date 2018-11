Andrés Iniesta habló sobre la depresión y los problemas que le trajo

Andrés Iniesta, ex estrella del FC Barcelona, campeón del mundo con la selección de España y actual jugador del Vissel Kobe de Japón, se abrió y habló sobre su depresión en el programa Salvados, emitido por La Sexta en el país ibérico.

Entre otras cosas, el futbolista de 34 años contó en la entrevista que su trastorno comenzó en 2009, poco después de ganar la triple corona con el Barcelona –la Champions League, la liga española y la Copa del Rey–.

"Te empiezas a encontrar mal. Es algo raro, no sabes catalogarlo. Y ahí empiezas un proceso tuyo, interior, de pensar. Te encuentras mal y no sabes por qué. Y te hacen pruebas y todo está bien, pero tú no te encuentras bien. Y ya entras en un bucle. Te vas encontrado muy vacío (...) A mí me viene todo después de ganar el triplete con el Barça, ese verano. Es decir, ganas el triplete, metes el gol del Chelsea, ganas la Champions, ganas los tres títulos, un año increíble", contó el jugador.

"Deseaba que llegara la noche para tomarme una pastilla y descansar"

Aquel año lo ganó todo. Aquel año Andrés Iniesta pasó una dura depresión. Así se sincera #IniestaEnSalvados: pic.twitter.com/S7OHznxGBy — Salvados (@salvadostv) November 25, 2018

Según dijo Inesta, su depresión se agudizó tras la muerte de su amigo Dani Jarque, que también era futbolista y murió de un ataque al corazón fulminante en 2009, mientras disputaba un partido con su equipo, el Espanyol de Barcelona. En 2010, Iniesta marcó en Sudáfrica el gol que consagró a España campeón del mundo por primera vez y se lo dedicó a su amigo, con un mensaje escrito en una remera bajo su camiseta.

"Me acuerdo que vinimos de esa pretemporada y una tarde estaba en casa. Me encontraba muy mal. Llamé al médico. O hacemos algo o yo no sé qué va a pasar. Esa misma tarde bajamos a la ciudad deportiva y le dije que necesitaba ayuda, porque si no no salía de esta situación. Estaba deseando que llegara la noche para poder tomarme una pastilla y descansar. ¿A las personas qué nos mueve? La ilusión, los sentimientos, las ganas... Pero en una situación así no tienes nada", agregó.

Tras la emisión de la entrevista, varios usuarios de las redes sociales reconocieron el gesto del futbolista y remarcaron la importancia de que personas públicas de su calibre se animen a hablar de estas situaciones en programas masivos.

Iniesta ya había hablado de su problema en otras ocasiones, tanto en televisión como en una entrevista realizada por El País de Madrid.

¿Es importante que un jugador como Andrés Iniesta hable sobre su depresión? Sí, lo es. Le puede pasar a cualquier, no importa el sexo, edad, color de piel ni estatus social. Ojalá y con esto se pueda dar la verdadera importancia de la salud mental. pic.twitter.com/PAS4UFEkR0 — Caroline (@messiftcule) November 26, 2018

Actualmente, según datos de la Organización Mundial de la Salud, unas 300 millones de personas sufren depresión en todo el mundo.