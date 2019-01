Angelina Jolie coquetea con la política

Angelina Jolie coqueteó con la posibilidad de dedicarse a la política cuando consultada en una entrevista en el programa Today de la cadena británica BBC. Dijo que aunque hace 20 años se hubiera reído de esta idea, ahora irá donde la necesiten.

"No sé si estoy calificada para la política, pero también he bromeado que no sé si tengo un cadáver en mi ropero", admitió la actriz hollywoodense que, además de ser reconocida mundialmente por sus interpretaciones ficticias, es destacada por su compromiso social en varias causas y cuenta con un largo historial en activismo.

En los últimos años visitó –a través de la agencia de refugiados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) –campos de refugiados. También se demostró comprometida con los derechos de las mujeres y, entre otras acciones, firmó en nombre de la ONU un pacto con la Organización del Tratado del Atlántico Norte contra la violencia sexual.

En referencia a la situación de los refugiados y desplazados por guerras en el mundo, Jolie cuestionó: "El foco debería estar en: ¿qué le está pasando a esa gente? ¿Por qué está pasando esto? ¿Cómo tenemos tanta gente desplazada y cuáles son las causas?”.

La protagonista de Maléfica expresó que es capaz de trabajar tanto con agencias de la ONU–para trabajar directamente con la gente necesitada– como con gobiernos y militares. De todas formas, consideró: “Estoy en un lugar muy interesante para poder lograr que se hagan muchas cosas sin un título, sin que sea sobre mí o mis ideas políticas. Así que por ahora me quedaré tranquila".

De la pantalla grande al campo político. Antes, Arnold Swarzenegger gobernó California; Clint Eastwood fue alcalde de la ciudad de Camel by the sea en California y Glenda Jackson fue ministra de Transportes en el Reino Unido.

Ronald Reagan, por su parte, fue actor antes que presidente. Por eso –y salvando la distancia histórica–, desde que Jolie dejó a entrever que podría involucrarse con la política, varios medios internacionales jugaron con la posibilidad de que la actriz se postule a la presidencia.