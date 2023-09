"Aníbal Lotocki se cree Menguele, el Da Vinci de las cirugías plásticas": El abogado de Rafael Dufort habló sobre el médico argentino

Roberto Casorla, abogado defensor del empresario y productor uruguayo, Rafael Dufort, habló con El Observador a propósito de las denuncias que presentaron en la justicia argentina contra el médico Aníbal Lotocki, acusado de varios casos de mala praxis, entre ellos el que derivó en los problemas que causaron la muerte de la modelo Silvina Luna, en agosto de este año.

Sobre la denuncia presentada por Dufort, Casorla expresó: "Entendemos que acá hay una tentativa de homicidio calificado. Intentar matar a sus pacientes a través de un proceso que se llama dolo eventual. No porque quisiera matarlos, sino porque sabiendo que lo va a hacer, no le importa. El dolo es agravado o calificado, porque así está previsto en el código penal, cuando alude a los tipos de homicidios. Este tipo de homicidio se llama por envenenamiento o método insidioso. Es el método donde como paciente y sin advertencia, te ponen en una situación de alevosía, de indefensión total bajo el ámbito de una anestesia. Violando la relación médico paciente, te inyectan algo al cuerpo diciendo que en realidad es otra cosa, y provocándote una serie de daños en la salud irreversibles. Porque Lotocki sabe que desde el año 2006 las principales autoridades de cirugía plástica en el mundo dijeron que los rellenos permanentes generan una enfermedad incurable. Ahora no solo implantó relleno permanente sino que escalo esa fórmula que consideraba mágica para abaratar los costos e impedir la migración del producto con un cemento de fraguado lento. No solamente te metió un plástico en el cuerpo, sino que te metía una mezcla entre sangre coagulada sin ningún tipo de asepsia, una silicona, un cemento plástico y un plástico, que son los biopolímeros. Por eso el desastre que tienen estos denunciantes de Lotocki en la salud. Trae como primera consecuencia una explosión interna que se traduce en una calcinosis o híper calcemia. Entonces, la tonicidad muscular que él lograba alcanzar sin precedentes de los pacientes no era otra cosa que una inflamación, producto de una infección interna".

Casorla profundizó sobre el comportamiento profesional de Lotocki en relación a la denuncia pública y en tribunales que están llevando adelante muchos pacientes. "Yo creo que él se cree Menguele (Josef Menguele, médico alemán responsable de experimentos médicos aberrantes en personas, durante la segunda guerra mundial). Se autocalifica como el Da Vinci de las cirugías plásticas. Lo que más impresiona es que Aníbal Lotocki hizo un curso on line de cirugía plástica. Un curso on line; es un dato alarmante, y que no sé si sus pacientes o la comunidad sabía".

La nueva imputación: asociación ilícita

La semana pasada Casorla presentó un nuevo pedido a fiscalía, con una nueva acusación en la que involucra a toda la organización Lotocki. No como testigos, sino con otra carátula: "Acá hay muchos millones de dólares en juego. Lotocki aplicaba un producto tan barato que su ganancia podría estar en el 1000% respecto al costo de esas aplicaciones. ¿Todo ese lucro a dónde fue? Él no ha pagado impuestos. Ha disfrazado un negocio legal, transformando un negocio ilícito en legal. Él no ha actuado solo, ha generado un montón de actividades económicas productivas. Por ejemplo en Estados Unidos a través del negocio de estaciones de servicio. Negocios inmobiliarios, es muy grande el desarrollo que lleva adelante".

"El artículo 210 dice que será reprimido con prisión de 3 a 10 años, aquel que formare parte de un grupo de personas con un sentido de permanencia, con conocimiento, con división de roles, para cometer delitos indeterminados. Todo eso se cumple en lo penal. Porque se juntaron para acometer delitos indeterminados. Todos los delitos que aparezcan van a ser cometidos en función de una misión; hacerse ricos a costa de la materia prima, que es la salud de la gente. Matando gente se hacen ricos. Son miembros de una asociación ilícita, ya no son solo partícipes. La esposa, María José Favarón y Lotocki son cabeza de la organización, les corresponden un mínimo de 5 años. Es decir que no habría ningún elemento para que esto fuera excarcelable, si un juez lo entendiera en la real aplicación que tiene el artículo del código. Estamos hablando de más de 10 integrantes".

"Si uno revisa los últimos 10 años de los pacientes intervenidos por Lotocki, muchos creen o saben que se van a morir. El cuerpo comienza a producir exceso de calcio, en un momento lo filtras con el riñón, hasta que se estropea. Luego el segundo, que también comienza a fallar. Para estos pacientes solo les queda la diálisis o la muerte. Obtuvieron este terrible resultado por envenenamiento. Estamos hablando de más de 12.000 pacientes intervenidos".