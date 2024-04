El dramático momento familiar de Santi Maratea: "Una re bronca"

En las últimas horas, el influencer Santi Maratea se manifestó de una forma que emocionó todos sus seguidores, ya que contó la grave enfermedad que padece su padre.

A través de su cuenta de Instagram, relató el delicado momento familiar que atraviesa y por qué decidió dejar de jugar en FC Ezeiza: "Les vengo a contar una noticia triste aunque hoy anímicamente estoy bien por eso decidí contárselos, me prometí no estar más llorando en Instagram, no quería mostrar cosas tristes".

"Tengo dos noticias malas. La primera noticia triste para mí es que me tuve que bajar del proyecto del club de Ezeiza, un proyecto que me hacía muy feliz y le dediqué mucho tiempo, mucha energía, hasta me mudé a Ezeiza para poder estar cerca del club", agregó.

Y al justificar su salida del equipo, explicó que "el motivo por el cual tomé esta decisión es que mi viejo está con cáncer. Una re bronca". “No hay mucho para explicar, me imagino que entenderán de lo que estoy hablando. No me quiero poner triste y hablar del tema no me pone muy contento", contó casi entre lágrimas.

"Mi familia está pasando por un momento delicado y es momento para enfocarme en mi viejo y mis hermanos", cerró.