Santi Maratea volvió a las redes y denunció ser víctima de una operación mediática del kirchnerismo

Este domingo, Santi Maratea emitió un contundente comunicado a través de sus historias en Instagram, denunciando que el año anterior fue víctima de una operación mediática.

En su serie de historias en Instagram, el influencer comenzó abordando los interrogantes que habitualmente recibe: "Voy a responder un poco a estos mensajes que me están llegando. ¿Tienen un par de correas? Porque estoy por sacar a pasear a estos pelot... que tuitean esto. Hay gente que salta y me dice' ¿Maratea, por qué no juntás guita para los comedores?, ¿Maratea, por qué no apagás los incendios?, ¿Maratea, por qué no le das guita a los jubilados?'. Pero qué te pensás que soy yo, boludo. No soy Batman. Soy un tipo con buenas intenciones y un poco de ansiedad, nada más que eso".

Santiago Maratea

"No pueden saltar con cualquier problema que haya en el país, ¿dónde está Maratea? No podés exigirme a mí que haga todo. Muchas de las personas que me están apurando por tuiter con '¿dónde está Maratea ahora?', son kirchneristas. ¿Querés que te diga qué tiene que ver? Amigo, si vos sos kirchnerista no podés correrme con eso porque uno de los principales motivos por el que desaparecí un poco de las redes sociales y los medios, es porque la opereta mediática que hubo en mi contra el año pasado fue terrible, me quemó la cabeza", disparó el influencer, explicando el motivo su alejamiento de las redes.

Furioso, Santiago Maratea dijo: "Lo que hicieron conmigo fue terrible. Periodistas como (Diego) Brancatelli, medios como C5N, toda gente que estaba bancada con plata del Gobierno. Para instalar mentiras. Y después lo veías a Brancatelli que fue a Dubai, a Qatar, a París, a Nueva York... parecía Tini el gordo ese viajando. ¿Con qué plata? Con plata del Estado, que la usaban en operar en contra de personas, en instalar mentiras. Como por ejemplo, la mentira que instalaron que la colecta para Independiente era en realidad para bancar la campaña presidencial de Patricia Bullrich".

"¿Con qué cara me van a decir dónde estoy ahora? Estoy recuperándome del estrés que me generó la opereta mediática e institucional que hizo el kirchnerismo contra mi persona, con plata del estado... así que chupénme bien la...", arremetió y siguió con su descargo "El año pasado, en una misma semana, me llegó una intimación de AFIP, de AGIP, de IGJ y una denuncia penal en Comodoro Py. Todo quedó en la nada porque no encontraron nada y está todo en regla. No me pueden correr por ningún lado. Vayan a correr a los periodistas de C5N que viven en barrios cerrados, viajan por el mundo y tienen autazos... no sabemos con qué plata", disparó.

"Cuando se estaba incendiando todo Corrientes, Alberto Fernández estaba atajando penales en la playa. ¿Alguien le exigió algo a Alberto? No. Chicos, para eso llamemos al Dibu Martínez para que sea presidente. ¿Quién tuvo que ir a solucionar el tema de los incendios? Nosotros. Me tuve que bancar a Charo López, Martín Garabal y otros pelotudos que saltaron a bardearme diciendo que yo hacía anti política, porque de eso tenía que encargarse el Estado. Tenías a un presidente atajando penales en Miramar y a Sergio Berni que en vez de traer soluciones trae problemas. ¿Qué anti política? Soy un argentino que defiende su país, su tierra. Los políticas acá no hacen nada. Vayan a exigirle ahora a Alberto, con toda la guita que está gastando en España sabes cómo apagas todos los incendios de la Patagonia", concluyó Maratea.