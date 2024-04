Carolina Cosse dijo que no cree que la solución en casos de grafitis en edificios sean "acciones represivas"

La precandidata presidencial por el Frente Amplio, Carolina Cosse, se refirió a los últimos hechos ocurridos con los grafitis en edificios de Montevideo y señaló que no cree que la solución sea "con acciones represivas".

"Es complejo el fenómeno y poco entendido. Hay una forma de dominarlo que tiene que ver con acciones fuertemente represivas. No creo que esa sea la solución, porque una cosa es tener una expresión artística sobre un muro y otra es tener una suerte de carrera tribal por ocupar espacios. También es una muestra general de la sociedad de convivencia. Tenemos que convivir los seres humanos y tenemos que convivir con la ciudad", señaló Cosse este miércoles en rueda de prensa.

Cosse dijo que se trata de "un tema profundo" y que refiere a los distintos espacios de convivencia que tiene la sociedad. "No tengo la solución pero es un tema que hay que seguir pensándolo y abriendo espacios de convivencia. No naturalizar que hay lugares que no se puede estar. Yo, que no sé nada de fútbol, me preocupa que naturalicemos la falta de convivencia en el fútbol. Me preocupa que demos por natural que los visitantes no puedan ir a los partidos", reflexionó.

"Me preocupa que no tengamos en cuenta el rol social en los territorios los clubes que fue así como nacieron. Eso un fenómeno de convivencia que hay que echarle una miradita. No hay que resignar ir a plazas, y en ese sentido también el marco el proceso en el que emergen los grafitis pero en el fondo no sé que hay", agregó.

En contra del plebiscito para obligar a los ingresos por concurso en las intendencias

Al igual que su competidor en la interna del Frente Amplio, Yamandú Orsi, Cosse no se mostró afín con la reforma constitucional y señaló que lo mejor sería que el proyecto, que inicialmente presentó el senador fallecido, Adrián Peña, sea presentado en la próxima legislatura.

"La propuesta de Adrián (Peña) fue acertada. Lamento profundamente que partidos de la propia coalición de gobierno no la hayan apoyado porque el Frente Amplio la apoyó. Cuando un partido así tiene una iniciativa parlamentaria y partidos de su propia coalición no te dan el voto, creo que es momento de una reflexión política. Por otro lado, la legislatura está por cambiar, vamos hacia elecciones. Yo lo que recomendaría es que lo presenten en la próxima legislatura que van a tener los votos del Frente Amplio", aseguró.

Antel Arena: "Deberían disimular un poquito más"

Por otro lado, Cosse fue consultada por la reconsideración de la causa del Antel Arena y señaló que si bien es "usual" que en la Justicia se reconsideren las causas, desde el punto de vista político la volvió a calificar como una "operación política". "Desde el punto de vista político, creo que siempre ha sido una operación política en campaña electoral, en la campaña por la intendencia y ahora en campaña electoral el presidente de la República le pide a la presidenta de Antel que ejerza la reconsideración", aseguró.

"El presidente sabrá cuales son sus prioridades que tienen que ver con la realidad de la gente. Y una y otra vez en campaña electoral tratan de meter este tema. Deberían disimular un poquito más", disparó.