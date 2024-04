Rosario: salió a robar en silla de ruedas y se llevó en medidor de agua

Una situación insólita ocurrió en la zona de la calle Sabio al 1200, en Rosario: un medidor de agua fue sustraído por un ladrón que se desplazaba en silla de ruedas.

El hombre, aseguran los vecinos, frecuenta siempre el barrio y pide colaboración, pero en este caso, termina robándose parte de la instalación del ingreso de agua a uno de los domicilios. Una vecina fue la damnificada y fue la que lo denunció y expuso a través de los videos que captaron la acción del delincuente.

Una de las vecinas explicó la difícil situación que viven en su barrio: "Robaron la canilla con el caño de agua del lado de adentro. Me pasaron los vecinos porque tenemos WhatsApp entre nosotros avisándonos. Venía en una silla de ruedas, pasó, volvió, volvió a entrar, entró y me llevó el caño con la canilla. Siempre pasa, anda pidiendo siempre pasa. No lo podían creer los vecinos porque tenemos comunicación entre todos. No lo podían creer, porque podían esperar cualquier otra cosa menos de una persona discapacitada. Es imposible, no me entra la... no podés confiar en nadie."