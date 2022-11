"Antes de enojarnos, contar hasta diez": Cosse habló sobre la agresión al inspector

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, se refirió este miércoles a la agresión que sufrió un inspector de tránsito y pidió fomentar el diálogo frente al creciente "grado de irritabilidad" en la sociedad.

"Creo que durante todo el año todos desde nuestro lugar tenemos que aportar a conversar, a la convivencia, a profundizar el nivel de nuestros diálogos y nuestros intercambios, y antes de enojarnos, contar hasta diez", dijo en rueda de prensa.

"Repudio profundamente la violencia en cualquiera de sus formas y por supuesto la Intendencia está respaldando al trabajador como corresponde", a través de "todas sus áreas", entre ellas la jurídica, informó Cosse. La comuna ya había emitido un comunicado donde repudiaba el acto de violencia. Además realizó, junto a los testigos, una denuncia contra el agresor.

Respecto a posibles medidas para evitar situaciones similares, Cosse dijo que siempre están "abiertos a analizar cualquier propuesta", pero señaló que es un tema que los "excede en la medida que tiene que ver con un grado de irritabilidad y de inseguridad de la sociedad muy grande", aunque siempre están "dispuestos a ayudar".

Este miércoles la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) realizó un paro y se reunió en asamblea a las 10:00 para tratar la “agresión y emplazamiento de un compañero por el cumplimiento de su tarea”.

Consultada sobre el paro de Ademo, la intendenta dijo que no le dan "más o menos importancia porque vaya a haber un paro o no"."Para nosotros la seguridad de nuestros trabajadores es muy importante, como es la seguridad de Montevideo", explicó.

La agresión ocurrió en Avenida Italia y Presidente Berro, en la zona de Parque Batlle, próxima a Tres Cruces (Montevideo). El pasajero del vehículo golpeó en la cara al funcionario cuando éste le notificaba, a él y al conductor, que los iba a multar por estar mal estacionados. El inspector fue atendido por una ambulancia y luego trasladado al hospital del Banco de Seguros del Estado (BSE). El golpe en la mandíbula comprometió huesos de su rostro.

Respecto a las medidas que afrontará el pasajero que golpeó al inspector, Cosse dijo que "las sanciones están todas arriba de la mesa".

Finalmente, volvió a subrayar "el grado de irritabilidad en la sociedad". "No es un tema estacional. Es un tema civilizatorio. Lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Y de todos lados tenemos que ayudar a bajar un par de cambios en eso, porque podemos confundir el estar en desacuerdo con gritarnos, y eso le hace mal a la democracia", sostuvo la jefa comunal.

"Lo cual no quiere decir perder la pasión, no indignarse, no alarmarse. Por supuesto que nos tenemos que alarmar. Cuando veo que más de uno de cada cinco niños de cero a seis años están por debajo del nivel de la pobreza me alarmo y me apasiono, en busca de un aporte", concluyó.