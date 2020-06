Arambarri, el uruguayo que quiere Simeone para que sea su prolongación en la cancha

Atlético de Madrid quiere tener a otro uruguayo en sus filas y ahora el objetivo es Mauro Arambarri, el volante de Getafe que interesa al conjunto colchonero, según informa este miércoles la prensa deportiva española.

El futbolista de 24 años es presentando como “el nuevo Gabi”, en alusión a quien fuera el último gran capitán colchonero, quien era considerado la prolongación en la cancha del entrenador Diego Simeone.

El diario Mundo Deportivo recuerda a Gabi Fernández, quien dejó el club a mediados de 2018 luego de ganar la Liga Europa e ir a jugar sus últimos años a Catar, lo que dejó un hueco en los hinchas y también en el equipo.

Tras la salida de Gabi, otro uruguayo, Diego Godín, quedó como capitán hasta que a mitad de 2019 se fue a Inter de Milán.

Para Mundo Deportivo, Gabi era la prolongación de Simeone en el campo de juego. Incluso, el exjugador podría regresar próximamente al club para formar parte del cuerpo técnico del argentino, quien al finalizar la actual temporada se despedirá de Germán Burgos, quien ya anunció que dejará Atlético para comenzar su carrera como entrenador principal.

Cuando el volante español dejó Madrid, el club hizo dos fichajes para intentar cubrir el puesto. En 2018 fichó a Rodrigo Hernández y en 2019 a Marcos Llorente, quien más se pareció al juego de Gabi por su entrega, pero a quien Simeone lo volcó en la banda derecha.

Por eso, el club albirrojo sigue en la búsqueda de un jugador que le dé lo que le brindaba su excapitán y en ese sentido el futbolista que más le gusta al club es Arambarri.

¿Qué busca Atlético de Madrid para ese puesto? Según Mundo Deportivo, el club quiere un futbolista que dé equilibrio al equipo, que se encargue de lanzar la presión sobre el rival, que sea incombustible, con toque de balón, bueno tácticamente y que sea la extensión de Simeone en el terreno de juego.

Por todas esas condiciones, el uruguayo es el indicado y desde hace tiempo es seguido por Atlético, donde saben que Inter de Milán y Mónaco también lo observan y estarían dispuestos a pagar su cláusula, la que tiene un valor de 25 millones de euros.

El uruguayo formado en Defensor Sporting es una pieza clave de Getafe, uno de los equipos con mayor crecimiento en el fútbol español.

Además, ya manifestó su intención de llegar a Atlético cuando le preguntaron por sus equipos preferido. “¿El Barça o el Madrid? “Me tira el Atlético desde chico”, dijo hace uno años.

De llegar al Metropolitano, el volante que en marzo había sido reservado por la selección para el comienzo de las Eliminatorias, sería compañero de Josema Giménez y trabajaría bajo las órdenes del profe Ortega, los uruguayos que hoy están en el primer equipo colchonero.

La llegada de Arambarri a Madrid implica que el club deba vender a un mediocampista para tener fondos que le permitan ir por el uruguayo, por quien se espera que Getafe se mantenga firme en las negociaciones.

Chau Mono

El segundo entrenador del Atlético de Madrid, Germán "Mono" Burgos, anunció este miércoles que al acabar la temporada dejará el equipo rojiblanco para dar sus primeros pasos "como primer entrenador", aunque quiere irse como "campeón de la Champions". "A la finalización de esta temporada 2019/2020, iniciaré mis pasos como primer entrenador", afirmó el asistente de Diego Simeone, en un vídeo facilitado por el club colchonero. "Creo que con más de diez años en Primera división, estoy plenamente capacitado para dirigir los destinos de un equipo", añadió el Mono Burgos, sin dar detalles sobre cuál podría ser su destino cuando abandone el Metropolitano.

"Hasta el último momento que esté acá (en el Atlético) intentaré cumplir los objetivos porque eso es lo fundamental, yo me quiero retirar del Atlético siendo campeón, eso que le quede claro a todo el mundo", aseguró.

El anuncio del segundo entrenador del Atlético no hace más que confirmar los rumores que desde hace unos meses corrían entre la prensa deportiva española. Aunque no ha adelantado cuál podría ser su destino, según el diario AS, "en las últimas horas ha tomado fuerza la opción de Unión de Santa Fe".

Burgos, que fue jugador del Atlético desde 2001 hasta su retirada en 2004, volvió al equipo rojiblanco como segundo entrenador de Simeone en 2011. Desde entonces, junto a Simeone, ha devuelto al Atlético de Madrid a la élite del fútbol europeo y acumulado un palmarés que incluye una Liga, dos Europa League, dos Supercopas de Europa y una Supercopa de España.