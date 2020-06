Peralta de técnico y Bueno de 9, el proyecto de Artigas para jugar en la C

Hace seis años nació la idea. Con el tiempo fue creciendo y en este 2020 se concretó. En Artigas, cuna de cracks, el entrenador Mario Saralegui y el representante de futbolistas Rafael Monge pusieron en marcha un anhelado proyecto para el departamento del norte del país: el desembarco en el fútbol profesional.

El equipo fue bautizado como Artigas Capital ya que existe en Montevideo el Club Atlético Artigas, fundado en La Teja en 1927 y que después de cuatro décadas de ostracismo volvió a competir en la tercera división del fútbol uruguayo en 2014.

Formado bajo la supervisión de Saralegui, Artigas Capital estaba entrenando cuando la pandemia del coronavirus detuvo al país el pasado 13 de marzo. Monge se había reunido en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) con el presidente Ignacio Alonso y el funcionario Enrique Moreira para presentar el proyecto que contó con un visto bueno inicial pero al cual todavía le falta la aprobación definitiva.

"El objetivo es lograr el ascenso en el primer año y en 2021 transformar al equipo en sociedad anónima deportiva en la Segunda División Profesional", dijo a Referí Monge quien aseguró que tendrá el apoyo de capitales mexicanos. El empresario, hermano de Gerardo Monge que tuvo un pasaje por el profesionalismo en Nacional en 2004 y Fénix en 2005, representa a 15 jugadores uruguayos en México y tiene un estrecho vínculo con Atlante.

Los jugadores de la Primera División Amateur preparan en conjunto con los clubes un protocolo sanitario que le remitirán a la AUF los primeros días de la semana próxima. Estiman como fecha de inicio del campeonato el 30 de agosto. El año pasado disputaron el torneo Uruguay Montevideo, Huracán Buceo, Potencia, Platense, Huracán FC, Basáñez, La Luz, Los Halcones, Oriental de La Paz, Parque del Plata, Colon, Mar de Fondo, Artigas, Alto Perú, Canadian y Salus. Rocha logró el ascenso y el que descendió fue Bella Vista.

Carlitos Bueno, el referente

Diego Battiste

El armado del equipo recayó en manos de Saralegui que entre julio y diciembre de 2018 dirigió a Liga de Portoviejo en Ecuador luego de estar poco más de un año al frente de Liverpool (febrero de 2016 a marzo de 2017).

"Es fundamental el apoyo que tuvimos de la Intendencia de Artigas. Soy uno de los directores del proyecto y como estamos en una primera fase voy a hacer de todo. Estuvimos trabajando con profes locales y también vino a darnos una mano Maximiliano Bizzio que hizo un curso en España y había trabajado conmigo en Liverpool. También tenemos referentes que nos pueden dar una mano como Ruben Paz o Venancio Ramos", dijo Saralegui a Referí. Estos tres talentos artiguenses irrumpieron con fuerza en el Peñarol de fines de la década de 1970 para marcar una era en el fútbol uruguayo.

"Contratamos a los siete mejores jugadores que tiene el departamento a nivel local y ya teníamos arreglados a Walter Ibáñez, William Ferreira, Nicolás Suárez, Clever Quintana y Carlos Bueno", reveló Monge.

Ibáñez, ex Defensor Sporting, jugó el año pasado en Deportivo Maldonado logrando el ascenso; Ferreira, ex Nacional y Defensor, rechazó ofertas de Rampla Juniors y Racing para quedarse en Artigas, en los últimos siete años fue referente goleador del fútbol boliviano; Suárez disputó cinco partidos la temporada pasada en Cerro Largo, Quintana -hermano del ex Peñarol Yeferson Quintana- jugó seis encuentros en Cerro Largo anotando un gol y Carlitos Bueno, quien cumplió 40 años el 10 de mayo, aún se siente jugador a pesar de que en 2019 solo disputó seis cotejos con el arachán.

"Carlos va a ser el entrenador en la cancha y ya está haciendo el curso de entrenador. Por eso para esta primera etapa vamos a traer de entrenador a Horacio Peralta que trabaja conmigo. Mario va a estar supervisando todo", explicó Monge.

Peralta tenía previsto completar el curso de entrenador en julio pero ya tiene la habilitación para dirigir en la Primera División Amateur. De la rivalidad clásica de Nacional y Peñarol que los vio enfrentarse en la década del 2000, ahora el Chino Peralta y Charly Good compartirán equipo y tendrán un nuevo relacionamiento, el de técnico-jugador. Pero a ambos los une una amistad. Cuando Bueno se casó en 2014, Peralta estuvo en la lista de concurrentes.

A forjar su identidad

El gran objetivo que persigue Artigas Capital es que el departamento se embandere detrás del proyecto. "Queremos formar un equipo con identidad", explicó Saralegui.

"Este proyecto va a nuclear a todo el departamento. Artigas tiene dos cuadros muy populares como San Eugenio y Wanderers, pero esto va a abarcar a todos. Y también queremos captar talentos y darle oportunidad a jugadores de Rivera, Salto y el sur de Brasil donde ya teníamos a tres jugadores entrenando. A mediano plazo queremos trabajar con juveniles para pasar a formar jugadores", explicó Monge.

"Artigas tiene entre 80 o 90 chiquilines en los cuadros de la capital. Pero también tiene un montón de gurises de esos que son un poco vagos y que no quieren perderse de actividades comunes de su edad como los cumpleaños de 15 y por eso dejan el fútbol y se quedan acá. Hay muchos talentos que podemos captar", agregó el contratista.

El equipo ya tiene hasta el diseño del escudo y las camisetas.

"Vamos a usar los colores de la bandera de Artigas, algo con lo que Mario no estuvo muy contento", dijo Monge a las risas.

La camiseta no será como la de la selección de Artigas es blanca, sino que será azul con vivos rojos y blancos mientras que la primera alternativa sí será blanca.

"Queremos darle una alegría a la gente de Artigas, que se sientan orgullosos del equipo que tendremos. Y ya sabemos que arrancamos conh 80 mil hinchas, que es la cantidad de gente que vive en el departamento", agregó el representante.

La logística en marcha

Artigas tiene planeado jugar en el estadio Matías González que debe su nombre al zaguero campeón del mundo en Brasil 1950.

Si bien está en una zona inundable, Monge contó que el piso del terreno de juego "está espectacular; mejor que varias canchas de Primera División".

Además de cederle el uso del estadio y el del gimnasio municipal, la Intendencia se comprometió a montar una cancha sintética en la zona céntrica de Artigas para así descomprimir el uso del estadio principal con la actividad local.

El equipo entrenó alquilando la cancha de Parque Universitario. Saralegui contó que junto con Monge ya tiene un precontrato firmado para adquirir un predio de cinco hectáreas en el que construirán tres canchas de césped natural y una de césped sintético. Este año pretenden tener ya dos terrenos de juego construidos. El predio está ubicado en el camino de la tabacalera.

"Es un proyecto de gente de fútbol y amigos; me une una relación de amistad con Mario, Carlitos y Horacio, hay una buena armonía y está todo armado para que sea un proyecto exitoso", Rafael Monge.

Saralegui quiere replicar el exitoso proyecto de Plaza Colonia mientras que Monge se inspiró en el modelo de liderazgo de Ernesto Dehl en Cerro Largo: "Él me dio impulso y con él aprendí mucho por la forma en que maneja a Cerro Largo: sin plata lo metió en una copa internacional, es increíble".

"Lamentablemente la pandemia nos dejó en el aire porque no sabemos cuándo ni cómo se jugará el torneo de la C", expresó Monge.

Pero lo cierto es que Artigas Capital ya es una realidad que espera el visto bueno de la AUF para jugar en la Primera División Amateur para ir decidido y con nombres de peso en busca del ascenso.