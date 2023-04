Argentina apunta a una de las compañías navieras que opera más fuerte en el puerto de Montevideo

Autoridades argentinas colocaron el foco en una compañía naviera que tiene fuerte presencia en la región. Llamó la atención que mientras el volumen de contenedores movilizados se mantuvo en niveles estables en los últimos tres años creció significativamente la cantidad de dólares que giró al exterior. La empresa es la segunda operadora de contenedores en el puerto de Montevideo.

Un informe oficial elaborado por la Aduana argentina, que analiza la evolución de los precios internacionales de los fletes, se enfoca en un dato muy llamativo respecto de Mediterranean Shipping Company (MSC), una empresa de capitales italianos con sede en Ginebra, Suiza.

El documento, que el organismo de control remitió de manera oficial al Ministerio de Economía, al de Transporte, a la Administración General de Puertos (AGP) y al Banco Central (BCRA), muestra que mientras el volumen de contenedores operados por MSC se mantuvo homogéneo en los últimos tres años, el monto de dólares girados al exterior en concepto de "Servicios de Fletes y Otros" se incrementó sustancialmente, llegando a US$ 684 millones el año pasado, un 87% de incremento de divisas giradas respecto del año anterior.

Los US$ 684 millones girados al exterior correspondieron a 103.893 contenedores operados. En 2020, MSC operó 105.107 contenedores y giró US$ 130 millones y en 2021 movilizó 103.466 contenedores y sacó del país US$ US$ 633 millones. En el comparativo de los tres años se observa que hubo muy poco cambio en la cantidad de contenedores, pero sí en la cantidad de dólares girados al exterior.

Inés Guimaraens

Naviera MSC

Mediterranean Shipping Company S.A. (MSC) es en la actualidad la primera empresa naviera del mundo en términos de capacidad de carga de los buques portacontenedores. La compañía opera 730 buques. La compañía tiene su sede en Ginebra y opera en la mayoría de puertos del mundo.

La hipótesis del informe es que, como MSC tiene menos controles debido a que es de propiedad privada y tiene poca profundidad de cotización, puede planificar "de manera nociva" giros al exterior aprovechando la brecha cambiaria.

Desde el Ministerio de Transporte evalúan solicitarle a la compañía, sobre esta hipótesis, intervención previa a la autorización de la liberación de fondos para giros al exterior, incluyendo a los Servicios de Fletes dentro de la Sirase (Sistema de Importaciones de Servicios de la República Argentina), y evaluar la autorización de la línea marítima de MSC para operar en los puertos argentinos.

En Uruguay, MSC es uno de los operadores más fuertes del puerto de Montevideo. El año pasado movilizó 119.076 TEUS (medida equivalente a un contenedor de 20 pies), según información a la que accedió El Observador. Eso la colocó en la segunda naviera que más carga en contenedores movilizó. En primer lugar estuvo Maersk con 195.336 TEUS (18%), MSC movilizó el 11% y en tercer lugar estuvo Hapag-Lloyd el 7%. El resto se dividió entre otras compañías navieras.

A nivel mundial, Maersk y MSC disputan el primer lugar del ranking de compañías navieras que más contenedores transportan.