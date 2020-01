Argentina: arrestaron a un grupo de rugbiers por brutal paliza que mató a un joven

Un grupo de 11 jóvenes de entre 18 y 21 años fue arrestado este sábado por el asesinato de Fernando Báez Sosa, un adolescente de 19 años que fue brutalmente atacado frente a un boliche en Villa Gesell (Argentina), según informó La Nación. A partir del análisis de las cámaras de seguridad, los investigadores llegaron al grupo de sospechosos, que estaban alojados cerca de la escena de la mortal pelea. Los detenidos son jugadores de rugby del Club Arsenal Naútico Zárate.

Mariana Areco, de 20 años, trabaja en un bar en la esquina de Le Brique, el boliche donde comenzó la pelea que luego continuó en la calle y terminó con la vida de Báez Sosa en la madrugada del sábado. Según describió Mariana Areco –una mujer que trabaja en un bar del boliche donde ocurrió el incidente– al medio argentino, la noche fue caótica porque hubo varios enfrentamientos en simultáneo, la policía se vio sobrepasada y la ambulancia demoró 40 minutos en llegar.

"Primero hubo una pelea muy violenta en la esquina de la avenida 3 y la 102. A un chico le pegaron tres patadas en el piso y le tiraron una botella. Quedó todo ensangrentado y los policías lo pusieron a un costado. Luego les gritaron que había un joven aún más grave por otro enfrentamiento a unos metros de ahí", dijo Areco.

El joven que estaba en el suelo era Báez Sosa, que ya se encontraba sin vida. "Un policía lo trataba de reanimar, le hacía reanimación cardiopulmonar a Fernando, pero se notaba que ya no reaccionaba. La ambulancia tardó 40 minutos en llegar y al otro chico herido por la pelea anterior no lo atendieron", agregó Areco, según La Nación.

Según autoridades de la Secretaría de Seguridad de Villa Gesell, la pelea comenzó sobre las 4:45 de la madrugada adentro del boliche, motivo por que personal de seguridad decidió retirarlos. Cuando los jóvenes estaban en la calle, la policía que se encontraba en el lugar intentó dispersarlos pero más tarde la pelea siguió a pocas cuadras de allí.

Areco describió los gritos e hizo énfasis sobre la inacción de la gente que pasaba por el lugar sin detenerse. También contó que los amigos que Báez Sosa intentaron frenar la pelea y recibieron varios golpes en el intento.

"Mientras le pegaban a Fernando la gente filmaba, pero, salvo sus amigos, nadie hacía nada. No puedo creer que frente a eso la reacción de la gente sea sacar el celular", dijo la testigo.

La fiscal argentina Verónica Zamboni de la Unidad Fiscal de la Instrucción Descentralizada (UFID) N°6 de Villa Gesell confirmó que se trata de 11 sospechosos y que la carátula es homicidio agravado. Además, precisó a La Nación que la “víctima falleció por un golpe en el cráneo que le produjo una hemorragia interna e ingresó al hospital sin vida”.

En primera instancia habían detenido a 10 jóvenes durante el allanamiento en la casa que alquilaban en Villa Gesell. Durante ese procedimiento se encontró “ropa manchada con mucha sangre”, según dijo a La Nación Walter Mercuri, de la UFID.

Pocas horas después fue atrapado el único integrante del grupo que no estaba alojado en la casa. Según informaron voceros de la investigación, fue encontrado en la casa de su padre.

"Aún no tenemos identificado al que dio el golpe letal. Hay que analizar las filmaciones para determinarlo. El cuerpo fue trasladado a la morgue. Estos chicos estaban alojados en calle 203 y cortada. Ahí justamente hay un bosque. En la última casa de la 203. Ahora vamos a hacer los cotejos de las zapatillas y manchas de sangre. Tenemos 48 horas para indagarlos", agregó Mercuri.

Amigos de Báez Sosa dialogaron con el medio argentino en la puerta del Hospital Municipal de Villa Gesell y sostuvieron que no vieron la pelea adentro del boliche. “Ya fuimos a declarar, no vimos la pelea adentro, sino recién afuera nos dimos cuenta de la situación. No vimos quién le pegó más fuerte”, sostuvo Ignacio de 19 años.

Los rugbiers detenidos fueron identificados como Máximo Pablo Thomsen, Luciano Pertossi, Lucas Fidel Pertossi, Alejo Milanesi, Enzo Tomas Comelli, Juan Pedro Guarino, Ciro Pertossi, Blas Sinalli, Matías Franco Benicelli, Ayrton Michael Viollaz y Pablo Ventura; todos tienen entre 18 y 21 años.

El Club Náutico Arsenal Zárate emitió un comunicado luego de que trascendiera que jugadores de su institución estaban señalados como responsables del asesinato: "Nos solidarizamos con los amigos y familiares de Fernando por su lamentable pérdida. Lo que aparentemente ha sucedido son hechos totalmente ajenos al club y a nuestro deporte, no es lo que pregonamos y fomentamos todos los días con nuestros jugadores".