Argentina lanzó licitación para Canal Magdalena mientras Uruguay avanza en profundizar el puerto

Argentina dio el primer paso para concretar un proyecto ideado hace décadas: la construcción del Canal Magdalena. El gobierno lo señala como un paso importante para recuperar soberanía nacional. Desde Uruguay se observa el tema y se apunta a mejorar la infraestructura y la eficiencia y una de las maneras de hacerlo es poder profundizar a 14 metros el acceso al puerto de Montevideo. El proyecto para conseguirlo se encuentra en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) donde la delegación uruguaya ya presentó la solicitud y ahora espera información complementaria que debe elaborar la Administración Nacional de Puertos (ANP) requerida por la delegación argentina.

El jueves 20 de abril, el gobierno argentino lanzó la licitación para la construcción, dragado, ensanche y profundización del Canal Magdalena, con la participación del presidente Alberto Fernández; el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el ministro de Transporte, Diego Giuliano y otras autoridades. Durante la presentación de la obra se mencionó que el canal permitirá mayor velocidad de navegación, embarcaciones más grandes y una disminución de costos de 65%. También ser afirmó que era una decisión estratégica para la soberanía nacional de gran importancia geopolítica y económica que permitirá tener una ruta marítima propia.

Al momento de las disertaciones, Kicillof sostuvo que la construcción del Magdalena era un verdadero hecho histórico. “Un barco de carga en algún puerto de Buenos Aires quiere dirigirse a otro puerto argentino. Son dos puertos nacionales, con carga nacional. Hoy la única manera que tiene de hacerlo bajando por el Río Paraná es desviarse hacia Montevideo”, ejemplificó. Eso hace que deba salir de jurisdicción argentina, pedir autorización a Prefectura de un país extranjero para recién poder dirigirse a otro puerto nacional o provincial argentino. “Está literalmente partido no solo el comercio; está partida nuestra soberanía”, afirmó.

Gobernador Axel Kicillof

Recordó que en 2009 surgió un proyecto que aseguraba que el canal era más seguro, económico y necesario desde el punto de vista soberano.

También que el proyecto está aprobado por la CARP, pero en diciembre de 2015, cuando Mauricio Macri asumió como presidente, quedó sin efecto.

Comentó que en ese momento se extravió toda la documentación, trabajos ya realizados y pliegos. Kicillof añadió que el llamado no se pudo lanzar el año pasado porque no hubo partida presupuestaria ya que la oposición no quiso aprobar el presupuesto en el Congreso.

Dijo que los barcos que la mayoría de los barcos que llegan con mercadería importada deben pasar en primera instancia por el puerto de Montevideo. “Además de eso, los barcos cuando tienen que hace espera l hacen frente al puerto de Montevideo. Se estima que US$ 150 millones en servicios se erogan cuando los barcos esperan, cargan combustible y comida. Con el Canal Magdalena, expuso, Argentina podrá ofrecer todos esos servicios.

A su turno, Fernández reafirmó los dichos del gobernador y también apuntó a la anterior administración. “Argentina no avanzó en la construcción del canal, pero lo que sí avanzó fue el mayor dragado sobre la parte uruguaya del Río de la Plata”, expresó. “Eso me pone muy feliz por los hermanos uruguayos, pero lo que no me hace feliz es que no haya preservado los derechos argentinos como preservaron los derechos uruguayos. Que los gobernantes argentinos no hayan preservado los derechos argentinos como lo hicieron los gobernantes uruguayos”, afirmó.

AFP

Presidente Alberto Fernández

Del lado uruguayo, el presidente de la ANP, Juan Curbelo, dijo a El Observador que la administración espera con expectativas lo que pueda suceder con la construcción del Canal Magdalena. Y mientras tanto quiere continuar fortaleciendo el puerto. “Es importante para Montevideo seguir desarrollando su infraestructura para que la carga de la región lo siga eligiendo”, comentó.

La estrategia uruguaya

En noviembre de 2022, Uruguay realizó un pedido formal ante la CARP para llevar la profundidad del acceso al puerto de Montevideo a 14 metros. La propuesta fue elaborada por la ANP y entregada al Ministerio de Transporte. Desde allí llegó al Ministerio de Relaciones Exteriores que la envió a la CARP. Con la propuesta sobre la mesa, la delegación argentina presentó un pedido de información complementaria sobre 29 puntos. En ese documento, planteó que la propuesta que trasladó la delegación uruguaya era incompleta y que resultaba insuficiente para que la parte argentina se expidiera. Por eso, solicitó a Uruguay la información complementaria.

Curbelo indicó que se trabaja en las respuestas a las preguntas formuladas por la delegación argentina.

A su vez, el presidente de la delegación uruguaya ante la CARP, Alem García, explicó que la presentación de ampliación respecto al proyecto es algo común en el procedimiento interno de la comisión. “Por ejemplo, en su momento Uruguay hizo lo mismo, presentó 46 pedidos de ampliación respecto al proyecto del Canal Magdalena”, mencionó. El documento que elabora la ANP tiene que recorrer el mismo camino que la solicitud original sobre la profundización de Montevideo. García indicó que se está esperando la respuesta para “darle inmediato el trámite de orden”.