Así conoció Argentina a Silvina Luna: su presentación en Gran Hermano 2001

La modelo argentina Silvina Luna murió este jueves a los 43 años, luego de que su estado de salud empeorara en las últimas horas. La información fue confirmada por el abogado Fernando Burlando, quien además explicó que fue la familia quien decidió desconectarla.

La argentina arrastraba varias complicaciones de salud producto de las cirugías estéticas a las que se sometió con el cirujano argentino Aníbal Lotocki, a quien había denunciado por haberle inyectado una sustancia tóxica para su cuerpo durante las intervenciones.

Otras tres mujeres también denunciaron a Lotocki por la misma causa, y recién en febrero de 2022 fue condenado por "lesiones graves", aunque a la fecha no cumplió con ninguna de las penas y está en libertad.

La llegada de Silvina Luna a los medios argentinos

Silvina Luna apareció por primera vez en el ojo público argentino en 2001, en el marco de la segunda edición de Gran Hermano Argentina, que se había inaugurado ese mismo año con la victoria de Marcelo Corazza.

La por entonces trabajadora de un restaurante tenía 21 años, fue la última persona que participó de un casting entre miles de argentinos y se metió en la casa del certamen junto a otros nombres que luego también formarían parte del sistema mediático de ese país, como Gustavo Conti, Ximena Capristo o Pablo Heredia.

En esa edición, Luna llegó hasta la final y perdió ante Roberto Parra.

Falleció Silvina Luna. Un pequeño recuerdo de un fan de Gran Hermano. Así como yo, la conocimos muchos. QEPD pic.twitter.com/Y8g8UcwGfH — Lefro (@Leoyola88) August 31, 2023

En las últimas horas, y a causa de su reciente fallecimiento, el video de su presentación en el programa se viralizó. Allí se la puede ver en distintos escenarios de su Rosario natal, junto a sus amigas de la infancia y también aparecen sus padres.

"Hola, soy Silvina Luna, tengo 21 años, nací y me crie en Rosario, hasta los 17 años, cuando me fui en Buenos Aires. Allí trabajo en un restaurante como recepcionista, y también con una agencia de publicidad, haciendo algunas fotos y comerciales. Eso me encanta", dice Luna en el video.

"Por ahí me puede llegar a jugar en contra que soy demasiado frontal, que cuando me molesta algo lo digo, porque cuando no lo digo me siento mal y se me nota", sigue.

"Me enamoré una sola vez y me encantaría volver a hacerlo, así que si se me presenta la oportunidad de poder estar bien con alguien...", concluye entre risas.