ASSE investiga el fallecimiento de una niña en Rivera que esperaba traslado a Montevideo

La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) inició una investigación administrativa para determinar las responsabilidades en la muerte de una niña de ocho años en Rivera que esperaba por un traslado hacia Montevideo, según informó VTV Noticias y confirmó a El Observador el director del hospital, el Dr. Jorge Nieves.

En la noche del martes 1°, en Rivera, una niña de ocho años falleció en el hospital público mientras esperaba un vehículo para transportarla hacia la capital.

En primer lugar, un avión de la Fuerza Aérea iba a ser el encargado de realizar el traslado, pero tras confirmar el viaje, desde el organismo notificaron que el vehículo tenía problemas técnicos y no podía transportar a la niña. Una ambulancia del hospital de Salto fue la segunda opción, pero como estaba trasladando a otro paciente a Montevideo, para cuando llegó a Rivera la niña ya había fallecido.

La niña vivía en Abrojal, un pueblo del departamento de Rivera; contó el director del hospital, Jorge Nieves a El Observador. Siempre fue atendida en las policlínicas del pueblo y de la localidad de Vichadero, "por crisis asmáticas", agregó.

El pasado lunes tuvo otra y los padres la llevaron a la policlínica de Vichadero, pero allí no se recuperó de su estado asmático, de manera que decidieron "trasladarla por sus propios medios" al Hospital de Rivera. Llegó "más o menos a las 22 horas", según el director y ahí se le hizo "una placa de tórax" y se determinó que "la niña tenía un tumor mediastinal". Entonces, "decidieron el traslado urgente a Montevideo para que sea vista por un cirujano pediátrico especializado en tórax", narró Nieves.

"Se llamó a la Fuerza Aérea para trasladar a la niña", como se hace en muchos casos. En primera instancia "contestaron que sí", pero "inmediatamente" avisaron que el avión no podía ir, porque "tuvo un desperfecto mecánico". De esta manera, había que llevarla a Montevideo por tierra.

Mientras tanto, la niña tuvo "un paro cardiorrespiratorio" en el hospital. La reanimaron y salió del paro; luego la entubaron y la estabilizaron.

"Como el avión no llegó", se llamó a "la coordinadora que es el SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias)", explicó el director. "El SAME armó un equipo de traslado especializado para niños que venía de la ciudad de Salto a buscar a la niña para llevarla al (Hospital) Pereira".

Sin embargo, "esa ambulancia especializada estaba en ruta con un paciente de otra patología grave que iba para el (Hospital de) Clínicas". Antes de que el vehículo pudiera llegar a Rivera, la niña volvió a tener un paro cardiorrespiratorio. "Se le reanimó una hora pero falleció", explicó Nieves.