ASSE resarcirá a Blanca Filippini, la joven de Salto, a la que tuvieron que amputarle las piernas y un brazo

Con dos fallos judiciales en contra, la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) decidió indemnizar a Blanca Filippini, la adolescente de 15 años de Salto, a la que tuvieron que amputarle las dos piernas y un brazo, a causa de una infección generalizada.

Según informó El País, el vicepresidente de ASSE, Marcelo Sosa, dijo este jueves que se contactó con el abogado de la familia de la joven para comunicarle que se acatará el fallo del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7° Turno que hace lugar a resarcirla económicamente por el caso de mala praxis, ocurrido en el Hospital de Salto. En primera instancia también había sido condenado el organismo, pero había apelado la sentencia.

Luego del fallo de segunda instancia, abogados del área jurídica de la ASSE plantearon la apelación ante la Suprema Corte de Justicia.

Pero las autoridades de ASSE comunicaron que no habían participado en la decisión de recurrir la sentencia y que el tema sería tratado en la sesión del directorio de este jueves.

El 12 de febrero de 2020 la justicia hizo lugar en primera instancia a la demanda y falló que existió mala praxis. La sentencia obligó a ASSE al pago de una indemnización de US$ 157.200 por daño moral y daño emergente futuro.

Apendicits no diagnosticada

En 2009, los padres llevaron a la niña, que tenía tres años, y el médico que la revisó les dijo que tenía llagas en la garganta y había que bajarle la fiebre. Según relató entonces la madre, Ana María, a los dos días regresaron al hospital porque seguía con vómitos, pero les siguieron diciendo lo mismo. Tenía apendicitis pero por no ser diagnosticada a tiempo derivó en una sepsis general. "Fuimos otra vez al hospital y le pedí a la doctora que le sacara una placa. Me volvieron a decir que iban a ver, pero yo insití y le dije que si no lo hacía, la iba a agarrar de los pelos para barrer todo el pasillo”, declaró en aquel momento a radio El Espectador.

Cuando finalmente consiguieron que le hicieran la placa, el médico que la observó ordenó de urgencia operar a la niña. Le tuvieron que hacer cinco intervenciones, y finalmente amputarle las piernas, el brazo izquierdo y los dedos de la mano derecha.