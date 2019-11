Astori: oposición “convoca a la incertidumbre” pero si gana “no habrá ninguna situación traumática”

El ministro de Economía, Danilo Astori, dijo este jueves que si el Frente Amplio pierde el balotaje con Luis Lacalle Pou “no habrá ninguna situación traumática, y el país seguirá asentado como corresponde, y lo indican todos los sondeos internacionales, en la democracia más plena y segura de Latinoamérica”.

Entrevistado por Informativo Carve, Astori cuestionó varios puntos del programa opositor pero matizó las expresiones del candidato oficialista, Daniel Martínez, quien ha afirmado en estos días que una victoria de Lacalle podría deparar en una crisis como la de 2002. "Me cuesta creer que se cometan tantos errores como para vencer a esa solidez financiera que hoy construyó el país, y por eso dejo planteada la duda acerca de si se puede decir que si se aplica este programa incierto, vamos a terminar como Argentina y Brasil”.

El líder de Asamblea Uruguay, que fue postulado por Martínez como canciller en caso de ganar el balotaje, remarcó de todas formas que las propuestas de la oposición “convocan a la incertidumbre” e incluyen “medidas muy peligrosas para el país”. “(El documento) ‘Compromiso con el país’ es una lista de objetivos a cumplir, que en gran parte puedo compartir, pero son objetivos, finalidades. En ningún momento se dice con precisión cuáles son los instrumentos para llevar a la práctica esas medidas”, argumentó.

Asimismo, Astori dijo que la propuesta de ahorrar US$ 900 millones por año “es absolutamente imposible, salvo que se proceda a un recorte muy profundo del gasto público social”, que traería aparejados “trastornos sociales importantes”. “Hice la cuenta y no da. La meta de ahorrar US$ 900 millones es imposible. No cierran las cuentas", enfatizó.

Además, agregó que el programa del Partido Nacional proponía "medidas muy peligrosas para el país”.