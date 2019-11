Mujica: "Si Martínez estuvo solo, fue por sus convicciones"

El expresidente y senador electo por el MPP, José Mujica, aseguró que si el candidato oficialista Daniel Martínez "estuvo solo" en esta campaña electoral, fue "por sus convicciones". "Yo he salido a 'chancletear' y a tratar de juntarle votos todo lo que he podido, porque era mi deber. Cada vez que nos pidieron estuvimos, pero si no nos piden no estamos. Donde a uno no lo invitan no es diplomático ir", señaló este jueves en radio Sarandí.

Al día siguiente del acto de cierre de la coalición de izquierda, el senador electo reconoció que la segunda vuelta de este domingo será un partido "complicado". A cuatro días del balotaje, todas las encuestas de opinión pública muestran una ventaja clara para el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou.

En la entrevista con radio Sarandí, Mujica reconoció que una derrota en los comicios podría generar divisiones en la interna del Frente Amplio. "Eventualmente las derrotas son como la culpa: no las quiere nadie", apuntó. Según el líder del Movimiento de Participación Popular, cuando un partido político pierde, los dirigentes "se empiezan a pasar boletas" y "se pierde objetividad".

"Es un vicio de las izquierdas; las izquierdas le dan un valor preponderante a las ideas y las derechas le dan un valor preponderante a los intereses. Como uno tiene experiencia, porque ha vivido procesos y ha visto cómo se reiteran, levanta la bandera de 'a redoblar'", acotó.

De todos modos, el expresidente dijo que no sabe qué postura van a tomar los sectores del Frente Amplio si Martínez pierde. Ante la insistencia de los periodistas, dado que el MPP y la Lista 1001 (expresión electoral del Partido Comunista) reunieron en octubre el 70% de los votos del Frente Amplio, Mujica insistió en que desconoce qué van a hacer los demás sublemas, ya que "una cosa es influir y otra cosa decidir".

Por otro lado, el eventual ministro de Ganadería designado por Martínez se desmarcó de los dichos del candidato, quien en el acto de cierre de campaña advirtió que si Luis Lacalle Pou gobernara, Uruguay podría "terminar" como "Argentina o Brasil". "Creo que alguna gente puede pensar eso, naturalmente. Pienso que Uruguay tiene sus características propias, es un país suavemente ondulado, nunca se queda quieto pero tampoco se va a los extremos", precisó.

Además, Mujica reiteró que le "preocupa" la división que puede haber entre los uruguayos con respecto a la política y dijo que personalmente no cree que los que piensan distinto "actúen de mala fe". "No es un problema de mala fe ni de maldad, es un problema de filosofía, de ver cuáles son los puntos centrales de evolución de un país", argumentó.

El expresidente también se refirió a la candidatura de Guido Manini Ríos, el excomandante en jefe del Ejército y líder de Cabildo Abierto. "Creo que el señor Manini es un hombre inteligente, que tiene una inteligencia, pero tiene un matiz muy conservador que le está ganando la partida", valoró.

A la vez, Mujica sostuvo que Manini Ríos "está perdiendo la oportunidad de ser un puente en la historia nacional". "Al tomar una posición definida pierde la oportunidad de ser un puente neutral que hoy apoye a uno y mañana a otro, pero se mantenga equidistante y con ello le dé una mano al país", opinó en la entrevista con radio Sarandí.