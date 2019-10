Ataca Fernández, replica Macri contra el “dedito acusador” y se luce Espert

Ernesto Tenembaum escribe en Infobae que cualquier candidato soñaría con participar en un debate en las condiciones de las que ayer dispuso Alberto Fernández. “Macri llegaba débil y Fernández con toda la fuerza del vencedor. Era un grandote, un fortachón contra alguien que no está en condiciones de oponerle demasiada resistencia”.

Tenembaum, periodista y escritor argentino, presentador de radio y televisión y habitual articulista de El País de Madrid, hace la metáfora de un boxeador que se encuentra un rival ido al que solo tenía que pegar en los flancos expuestos. Y a eso se dedicó el aspirante del Frente de Todos, que lleva como compañera de fórmula a Cristina Fernández de Kirchner.

Si las cosas se dan como apuntan el resultado de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, del pasado 11 de agosto), los sondeos y las sensaciones, Fernández se impondrá el 27 de octubre y entonces “empezará una pelea, para él, mucho más complicada que el debate contra Macri, que es la pelea contra la realidad de un país sumamente complicado”, sigue el articulista.

RONALDO SCHEMIDT / AFP

Y en ese terreno fue menos hábil, menos explícito, menos directo, que en los golpes que le propinó al presidente argentino. Lo dice Tenembaum

El próximo domingo habrá revancha. Los seis candidatos, como en esta ocasión, volverán a enfrentarse en la recta final de las elecciones.

Cuatro (Roberto Lavagana, Nicolas Del Caño, Juan José Gómez Centurión y José Luis Espert) andan por la libre, a su aire, con una exposición mayor que sus porcentajes electorales (lo que ya es una ganancia); los ojos y la atención estarán sobre los otros dos: el virtual perdedor, que piensa, dicen, más allá de las elecciones; y el virtual ganador que ataca mucho y aclara poco.

La deuda, la corrupción y Venezuela fueron los temas fuertes de este primer debate, de acuerdo a un despacho de AFP. Fernández empezó atacando, quizás más de la cuenta; y Macri defendiéndose, lanzando dardos cuando pudo y sacando un golpe mágico, de esos que quedan para el recuerdo y afloran en cualquier discusión, como lo fue lo del “dedo acusador”.

Un gesto reiterativo de Fernández de señalar a su opositor con vehemencia que le permitió al presidente poner en escena el carácter “autoritario” del kirchnerismo. Un golpe de efecto final, el del boxeador que lanza a tientas y da en el blanco.

Es de lo que se habla: del “dedo acusador”. Tanto que el propio Fernández tuvo que referirse al asunto: "Yo no acusé a nadie. Si Macri se quedó con lo del dedo quiere decir que no entendió nada”, dijo esta mañana del lunes el aspirante kirchnerista antes de salir para Rosario a proseguir su campaña, como lo recoge La Nación

Aunque una buena parte de las opiniones de entendidos (es decir, analistas, expertos y comentaristas) no vislumbran un ganador del careo, Federico Gónzález, consultor político y titular de la empresa especializada Federico González & Asociados, sostiene en Infobae que Fernández “resultó un claro ganador(…)Tal vez las expectativas asociadas con la gran diferencia electoral proyectaron un imaginario de triunfo aplastante, cuya intensidad no se verificó. Pero eso no invalida el resultado.”

González también hace un apunte sobre José Luis Espert –economista, docente y político – que anunció a fines del año pasado su intención de competir por la presidencia de Argentina. Lo hace desde la plataforma Frente Despertar, que en las PASO de agosto sumó 2,18% de votos válidos.

“Se lo vio firme, seguro, dominando la escena y muy natural. Quizás fue el candidato que pareció expresarse con mayor naturalidad. Su mayor virtud fue la expresión de ideas complejas de modo simple”, consigna González sobre Espert que, ante las cámaras, fue más que ese sucinto porcentaje que representa y que, claro, no lo ata. Otros analistas también destacan la participación de Espert.

¿Perdió alguien?

Alejandro Katz propone otra mirada del debate electoral argentino. Este ensayista, editor y profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se fija en los perdedores, en las víctimas. Sobre todo en lo que estuvo ausente, en lo que no se apareció en el auditorio de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), en Santa Fe, que acogió el primer debate.

La UNL que este 17 de octubre celebra 100 años de vida “es hija del movimiento reformista que en 1918 proclamó al país y a toda América Latina sus ideas de comunidad universitaria libre y abierta, políticamente autónoma..”, indica su sitio web.

En ese escenario de resonancias históricas y vanguardistas, Katz extrañó la presencia de una mujer entre los seis varones candidatos, advirtió la ausencia de juventud entre los aspirantes presidenciales— con la excepción de Del Caño— a contravía con “los Macron, los Troudeau, los Pedro Sánchez” de estos días, un dato en el que observa “la persistente disfuncionalidad de la sociedad argentina”.

Y, también, acusó la falta de imaginación, al apuntar que cualquier conocedor de las tradiciones ideológicas en las que inscriben los candidatos “podría haber anticipado” lo que finalmente expresaron, escribe Katz en La Nación de Buenos Aires.

“La otra víctima del debate es entonces la voluntad reformista, la que debería prevalecer en una sociedad cuyas estructuras actuales, herencia de un pasado ya lejano, son el principal factor de dificultad para cualquier proyecto de desarrollo sostenible, a la vez, económica y socialmente”, remata.

Los candidatos regresaron hoy a las agendas de sus campañas, a dos semanas de la cita definitiva del 27 de octubre. El domingo antes, el último cara a cara entre los seis. Si hubiera balotaje, habría un tercero solo de dos. La pregunta es: ¿llegará Macri?