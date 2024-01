Aumento de transporte: usuarios molestos por no poder registrar sus tarjetas SUBE

Luego de que se haya determinado un aumento del 45% en el transporte público en enero, las autoridades gubernamentales determinaron que haya otro para febrero. La medida fue presentada en el Boletín Oficial, a través de la resolución 1/2024 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Infraestructura de la Nación.

En ese sentido, también se comunicó que los usuarios que no cuenten con su tarjeta SUBE registrada a su nombre, deberán pagar una tarifa de $430 y $420. Ante esto, miles de personas ingresaron al sitio web para gestionar el trámite, que vence el 1° de abril, pero fallos en el sistema llenaron las redes sociales de reclamos.

"Le estoy tratando de registrar la SUBE a mi abuela y es IMPOSIBLE la cantidad d pasos y claves y cosas q hay q hacer NO VEN Q ES UNA SEÑORA MAYOR, Dios mío", expresó @sulreve en X.

Lo mismo hizo @giselamariel103, quién afirmó que "tienen que poner en todas las estaciones de trenes una mesa con alguien que registre la SUBE. Para que no se colapse, para quienes tienen una tarjeta extraviada y no recuerdan el número y no pueden registrar la nueva ( yo lo intenté y no pude). Y para los que no tienen internet".

Y, por su parte, @AlmaDiplocidae, señaló: "No puedo registrar la SUBE. Ingreso a la página oficial y al querer registrarla me dice que hay un problema con el número de la tarjeta. Consulto la titularidad de la tarjeta y dice que no está registrada aunque cuando la saqué hace mil años tuve que llenar papeles en el Subte".

Vale destacar que, los aumentos en los colectivos del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) son del 270% para febrero, lo cual haría que los nuevos valores sean: boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros) $270; tramo de 3 a 6 km $300,78; tramo de 6 a 12 kilómetros $323,95; viajes de 12 a 27 km $347,15 y más de 27 km: $370,18. Lo mismo sucede con los trenes, que sufrirían un aumento del 170%, principalmente la sección 1 (0 a 12 km) valdrá $130, la sección 2 (12 a 24 km) $169 y $208 la sección 3 (más de 24 km).

Y, finalmente, se debe aclarar que la tarifa social para beneficiarios de jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, entre otros planes, seguirá siendo del 55% de descuento.